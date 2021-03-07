طبيب البوابة: هل تكره عد السعرات الحرارية؟ تعلم هذه الطريقة

من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن هي خلق عجز في السعرات الحرارية – بمعنى أن تأكل أقل وتحرق أكثر...

بغض النظر عن النظام الغذائي الذي تتبعه أو نوع التمرين الذي تقوم به ، فإن خلق عجز في السعرات الحرارية أمر ضروري. ولهذا ، عليك أن تحسب كل السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها خلال اليوم.

يبدو الامر مرهقاً، أليس كذلك؟

إن حساب السعرات الحرارية لكل ما تأكله وتشربه في اليوم ليس بالمهمة السهلة. بادئ ذي بدء ، يجب أن تعرف عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها كل طعام وثانيًا ، يجب أن تكون دائمًا جاهزًا باستخدام القلم والدفتر لتدوين السعرات الحرارية قبل تناول طعامك.

إذا كنت ممن يكرهون احتساب السعرات الحرارية ، فاتبع هذه الخطوات للقيام بذلك دون الكثير من المتاعب.

لا تشدد كثيراً على السعرات الحرارية

يعد حساب السعرات الحرارية أمرًا بالغ الأهمية ، ولكن لا داعي للقلق بشأنه كثيرًا أو يجب أن تكون دقيقًا جدًا بشأنه. ركز أكثر على تناول الأطعمة الصحية وجميع أنواع العناصر الغذائية التي ستحصل عليها منها. إذا كنت ستضيف أطعمة غنية بالكربوهيدرات والسكرية إلى نظامك الغذائي ، فمن المؤكد أن استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية سيرتفع. تحتوي الأطعمة الصحية على سعرات حرارية أقل كما أن العناصر الغذائية فيها تعزز عملية الأيض. سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تسريع عملية فقدان الوزن.

ابدأ ببطء

يستغرق تكوين عادة جديدة وقتًا وعليك التحلي بالصبر. إذا قررت تتبع سعراتك الحرارية ، خذها ببطء. ابدأ بيوم أو يومين في الأسبوع. بهذه الطريقة سيكون من الأسهل بالنسبة لك تتبع مدخولك اليومي من السعرات الحرارية. بمجرد أن تتعطل الأشياء ، سيصبح من السهل عليك الاحتفاظ بسجل السعرات الحرارية اليومي.

استخدام تطبيقات تتبع السعرات الحرارية

إذا كنت تكره الاحتفاظ بسجل للسعرات الحرارية ، فاستخدم تطبيقات تتبع السعرات الحرارية لذلك. هناك العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يمكن أن تجعل حساب السعرات الحرارية أمرًا سهلاً بالنسبة لك. توفر بعض التطبيقات أيضًا معلومات غذائية حول الأطعمة المتوفرة وتساعدك أيضًا على التخطيط لوجبة متوازنة.

اطهي وجبتك

عندما تقوم بطهي وجبتك ، فأنت تعرف ما هي المنتجات التي تستخدمها ويمكنك بسهولة خفض السعرات الحرارية. يمكنك التركيز على المنتجات الطبيعية والصحية واستخدام كميات أقل من الدهون والكربوهيدرات (الأطعمة المرتبطة في الغالب بزيادة الوزن). تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يطبخون طعامهم يستهلكون سعرات حرارية أقل مقارنة بمن يأكلون بانتظام في الخارج. بل إنهم قادرون على إدارة مدخولهم من السعرات الحرارية بطريقة أفضل.

كن حذرا بشأن حجم حصصك

عندما يتعلق الأمر بحساب السعرات الحرارية ، لا يمكنك تفويت حجم الحصة. يميل معظم الناس إلى التقليل من حصصهم الغذائية وفي النهاية يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية. احسب كمية السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا ثم قيم حجم الحصة وفقًا لذلك. ستتمكن من الحصول على العدد الصحيح من السعرات الحرارية إذا كنت تعرف بالضبط عدد جرامات الطعام التي تتناولها.

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