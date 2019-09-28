طبيب البوابة: هل تهدد المانجو وزنك؟

تعتبر المانجو من الفواكه الصيفية التي يفضل الكثير من الناس تناولها لمذاقها اللذيذ وفوائدها وقيمها الغذائية العالية.

لكن يخشى الكثير من الناس تناول المانجو لتسببها في زيادة الوزن، وهذا الأمر ما أثبتت إحدى الدراسات العلمية عكسه، فقد أثبتت دراسة علمية نشرها موقع بولد سكاي المعني بالصحة العامة أن تناول 3 ثمرات من المانجو يوميًا لا يهدد بزيادة الوزن حيث تبلغ عدد السعرات الحرارية بثمرات المانجو الثلاث حوالي 400 سعر حراري.

وأشار التقرير الناتج عن الدراسة إلى أن ثمرة المانجو الواحدة لا تتعدى نسبة 1% من الدهون ولا تحتوي على كوليسترول أو صوديوم.

وأضافت الدراسة قائمة بفوائد المانجو ومنها خسارة الوزن في حالة تناولها كثمرة لا عن طريق تناول عصيرها، وهذا بالإضافة لاعتبارها عاملًا مساعدًا في عملية الهضم نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهل من عملية الهضم، وتحتوي المانجا على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن العضوية التي تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية نتيجة تقويتها للجهاز المناعي الذي يدافع عن صحة الجسم ويكافح السموم المختلفة.

كما تحتوي المانجو على نسبة من البكتين الذي يساعد في التقليل من مستوى الكوليسترول بالجسم، هذا بالإضافة لاحتواء المانجو على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض السرطانية كسرطان القولون والثدي والدم.

أما بالنسبة لصحة العيون بالمانجو تساعد على تحسين صحة العيون بنسبة 25% حيث إنها تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ الذي يعزز من القدرات البصرية ويحمي من جفاف العينين.