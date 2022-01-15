طبيب البوابة: هل حمية "صوم دانيال" صحية؟ تعلم ما يمكنك وما لا يمكنك أن تأكله في خطة النظام الغذائي المبنية على الكتاب المقدس.

طبيب البوابة: هل حمية "صوم دانيال" صحية؟

ما هي حمية "صوم دانيال"؟

نمت شعبية صوم دانيال بعد أن تحدثت عنه كريس برات في أوائل عام 2019. يعتمد هذا الصيام في الواقع على فقرة في الكتاب المقدس. على عكس طرق الصيام الأخرى ، يقيد صوم دانيال ماذا تأكل بدلاً من متى تأكل. إنه في الأساس نظام غذائي نباتي بدون أي سكريات أو كربوهيدرات مكررة أو كافيين أو كحول. إذن ماذا يمكنك أن تأكل في صوم دانيال إذن؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

طبيب البوابة: هل حمية "صوم دانيال" صحية؟

أين يأتي ذكر حمية "صوم دانيال" في الكتاب المقدس؟

صوم دانيال هو طريقة للصوم الروحي تعتمد على تجربة دانيال للصوم وفقًا لسفر دانيال في الكتاب المقدس. يوجد مقطعين محددين يعتمد عليهما صوم دانيال:

"قم باختبار عبيدك لمدة عشرة أيام ، ودعهم يعطوننا خضراوات [بقولًا] لنأكلها وماء لنشرب." دانيال ١: ١٢

"في تلك الأيام ، كنت أنا دانيال في حداد ثلاثة أسابيع كاملة. لم أتناول طعامًا لذيذًا ، ولم يدخل فمي لحم أو نبيذ ، ولم أدهن نفسي بالزيت على الإطلاق ، حتى تمت ثلاثة أسابيع كاملة." دانيال ١٠: ٢-٣

من هذه التجربة قيل أن دانيال اكتسب المعرفة والحكمة والفهم الروحي والنعمة بل وحتى المظهر الأفضل (دانيال 1: 15-20) بالإضافة إلى الصلاة المستجابة والبصيرة الروحية (دانيال 10: 11-12).

لذا فإن الفكرة من وراء الصيام هي أنك ستتجنب مجموعة من الأطعمة وتركز على تناول الوجبات النباتية كنوع من العبادة والتضحية.

طبيب البوابة: هل حمية "صوم دانيال" صحية؟

ما هي مدة حمية "صوم دانيال"؟

من المفترض اتباعه لمدة 21 يومًا فقط. تستند هذه المدة الزمنية إلى قرار دانيال بحرمان نفسه من "الطعام اللذيذ" واللحوم والنبيذ لمدة ثلاثة أسابيع بينما كان يصلي في عزلة.

طبيب البوابة: هل حمية "صوم دانيال" صحية؟

1. قائمة حمية "صوم دانيال" للوجبات السريعة

الأطعمة الوحيدة المقبولة والمدرجة صراحةً في الكتاب المقدس هي الماء والخضروات. ومع ذلك ، فإن مصطلح "البقول" المستخدم في نسخة الملك جيمس ، والتي تعني "الفول أو البذور المزروعة من أجل الغذاء." يمنح هذا الإذن لأولئك الذين يتبعون صوم دانيال بتناول الحبوب الكاملة والفواكه والأطعمة النباتية الأخرى - كل شيء آخر هو ممنوع.

2. الأطعمة التي يمكنك تناولها في حمية "صوم دانيال":

الحبوب الكاملة: الشعير ، والأرز البني ، والحنطة السوداء ، والفارو ، والحصى ، والدخن ، والشوفان ، والفشار ، والكينوا ، وكعك الأرز ، والجاودار، والذرة الرفيعة ، والحنطة ، والقمح الكامل ، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل ، والأرز البري.

الفاصوليا والبقوليات: الفاصوليا السوداء ، البازلاء سوداء، حبوب الكانيليني ، حبوب الحمص ، الفاصوليا الشمالية ، الفاصوليا ، العدس ، الفول السوداني ، الفاصوليا ، البازلاء.

المكسرات والبذور: اللوز ، الكاجو ، البندق ، مكسرات المكاديميا ، زبدة المكسرات الطبيعية (بدون إضافات) ، الفول السوداني ، البقان ، بذور اليقطين، الصنوبر ، الفستق ، بذور الخشخاش ، بذور السمسم ، فول الصويا ، بذور عباد الشمس ، والجوز.

الخضار: جميع الخضروات سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو معصورة أو معلبة.

الفواكه: جميع أنواع الفاكهة سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو معصورة أو معلبة (طالما أنها لا تحتوي على سكر مضاف).

الزيوت: يمكن استخدام الزيوت بشكل ضئيل ، ولكن ليس للقلي العميق.

الأعشاب والبهارات والتوابل: تشمل الملح والفلفل.

منتجات الصويا: جميع منتجات الصويا بما في ذلك التوفو.

الخبز الخالي من الخميرة: الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة بدون خميرة أو سكريات أو مواد حافظة.

المياه: المياه المقطرة والمفلترة والفوارة والينابيع والمعدنية مسموح بها.

عصير فواكه بنسبة 100 في المائة: يُسمح بعصير فواكه طبيعي بنسبة 100 في المائة ولكن يجب تناوله باعتدال.

طبيب البوابة: هل حمية "صوم دانيال" صحية؟

الأطعمة التي لا يمكنك تناولها في حمية "صوم دانيال"

المنتجات الحيوانية: جميع اللحوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والبيض.

المحليات: رحيق الأغاف ، المحليات الصناعية ، شراب الأرز البني ، السكر البني ، عصير القصب ، شراب الذرة ، العسل ، شراب الشعير ، دبس السكر ، السكر الخام ، السكر وأنواع أخرى من العصائر.

الخبز المخمر: خبز مصنوع من الخميرة.

الأطعمة المكررة والمعالجة: الأطعمة التي تحتوي على منكهات صناعية ، ومواد حافظة صناعية ، ومضافات غذائية ، ودقيق أبيض ، وأرز أبيض.

الأطعمة المقلية: جميع الأطعمة المقلية.

الدهون الصلبة: الزبدة ، شحم الخنزير، المارجرين والسمن.

الشوكولاتة: شوكولاتة بالحليب وشوكولاتة شبه حلوة وشوكولاتة داكنة وشراب شوكولاتة وكاكاو.

بعض المشروبات: الكحول ، القهوة ، وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

طبيب البوابة: هل حمية "صوم دانيال" صحية؟

هل حمية "صوم دانيال" صحية؟

وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن دانيال فاست لمدة 21 يومًا يمكن تحمله جيدًا من قبل كل من الرجال والنساء ، ولتحسين بعض عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك ، هناك حاجة لدراسات عشوائية أكبر على مدى فترة زمنية أطول لاستخلاص نتائج أكثر حسمًا.

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