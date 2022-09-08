طبيب البوابة: هل شرب القهوة يجعلك تذهب إلى الحمام؟ كما تعلمون جميعًا ، تعتبر القهوة مدرًّا خفيفًا للبول ، مما يعني أنها ستجعل جسمك يفرز المزيد من السوائل. على الرغم من أن بعض الناس حساسون جدًا ، إلا أنه سيكون له تأثير ملين أكثر عليهم.

تجعل القهوة بعض الناس يذهبون الى الحمام، كما أنها تشجع الآخرين على التبرز. دعونا نكتشف السبب.

طبيب البوابة: هل شرب القهوة يجعلك تذهب إلى الحمام؟

فهل القهوة حقا تحرك الأمعاء؟

يمكن أن تخلق القهوة حاجة ملحة للذهاب إلى دورة المياه لبعض الناس. بينما بالنسبة للآخرين ، يمكن أن يأتي التبرز بطريقة أكثر دقة. يعتمد الأمر في الواقع على كيمياء الجسم للشخص.

وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن القهوة تجعل حوالي 29 ٪ من الأشخاص بحاجة إلى التبرز ، بعد فترة وجيزة من الشرب.

طبيب البوابة: هل شرب القهوة يجعلك تذهب إلى الحمام؟

ما هي الأسباب؟

يحفز الكافيين عضلات القولون في الجسم ، والتي بدورها تسبب تقلصات في حركة الأمعاء ، والتي تشبه إلى حد كبير تناول وجبة. على الرغم من أن القهوة يمكن أن تخفف البراز ، فقد تكون هناك أسباب أخرى. على الأخص السكر الزائد ، والسوربيتول الذي تضيفه إلى قهوتك ، والذي يمكن أن يسبب أيضًا الإسهال.

قد لا يدرك بعض الأفراد أنهم مصابون بحساسية اللاكتور ويفترضون أن القهوة وليس الحليب المضاف هو الذي تسبب لهم في مشاكل في المعدة. جرب قهوة غير مشتقة من الألبان لتكتشف ذلك.

قد تشعر أيضًا بحركة في معدتك بسبب الأحماض الموجودة في القهوة ، مما يزيد من إنتاج الصفراء. لكن لا داعي للقلق ، لأن شرب الكافيين لا يرتبط بالتسبب في حالات مثل متلازمة القولون العصبي. في الواقع ، لقد ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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