طبيب البوابة: هل طفلك انتقائي في أكله؟ هذا هو السبب يأخذ الأطفال وقتهم لتطوير قبول للأطعمة المختلفة. وليس من المستغرب أن نجد أن معظم الأطفال يميلون إلى تطوير مذاق سريعاً للوجبات الخفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطا والشوكولاتة والآيس كريم والعصائر بينما يستغرق الأمر وقتًا طويلاً بالنسبة لهم لتطوير الرغبة لتناول الخضروات والشوربات وغيرها.

يعتبر وقت الوجبة الخفيفة جزءًا مهمًا من روتين الأطفال اليومي، ويتطلعون إليه بشغف. شهدت الاتجاهات الحديثة زيادة في مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية ، والتي يُزعم أنها مغذية للغاية. ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال. في معظم الحالات ، المنتجات التي يتم الإعلان عن أنها مغذية هي فقط مواد مشبعة. بينما تستخدم الملصقات لجعلها تبدو صحية ومغذية للمستهلكين.

طبيب البوابة: هل طفلك انتقائي في أكله؟ هذا هو السبب

ما الذي يثير المفاهيم الخاطئة؟

معظم المستهلكين الأذكياء سيتحققون من قائمة المكونات لكل ما يشترونه ، خاصة لاستهلاك أطفالهم. ومع ذلك ، إذا تم ذكر كلمة "فاكهة" في أي مكان ، فمن المرجح أن تجعل المشترين من الآباء واثقين من القيمة الغذائية للمنتج. لا تحتوي هذه العصائر بالضرورة على الفاكهة ، ولكن في معظمها تحتوي على مستخلصات الفاكهة. في حالة العصائر ، تستخدم مصطلحات مثل "شراب الأغاف" و "عصير القصب المبخر" لإخفاء إضافة السكريات والمحليات المضافة في المشروبات.

طبيب البوابة: هل طفلك انتقائي في أكله؟ هذا هو السبب

كيف يضر هذا بطفلك؟

يمكن أن يؤدي تناول السكريات المركبة أو الطبيعية إلى تحفيز التذوق لدى طفلك وفي دماغه مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول المزيد من العناصر الحلوة. نتيجة لذلك ، قد تجد طفلك يرفض كل ما من شأنه أن يضيف إلى القيمة الغذائية مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون الجيدة من أجل الحصول على شيء حلو. قد يحدث هذا فقط عندما تكون حاسة التذوق لدى طفلك منحرفة جدًا بالنسبة للعناصر الحلوة ، مثل الحلوى أو الشوكولاتة أو الحلويات أو الأطعمة المعلبة.

طبيب البوابة: هل طفلك انتقائي في أكله؟ هذا هو السبب

ما العمل؟

من أجل مواجهة آثار هذه الوجبات الخفيفة "التي تبدو صحية" ، من المهم تزويد طفلك بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في توسيع حاسة التذوق. تعتبر الحبوب الكاملة مثل الحبوب والخبز ورقائق البسكويت المصنوعة من الحبوب الكاملة قليلة الملح مفيدة جدًا كوجبة خفيفة وبديل يمكن أن يساعد طفلك. كذلك تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مثل المشروبات التي تحتوي على فول الصويا والحليب الخالي من اللاكتوز خيارات جيدة لتضمينها في نظام طفلك الغذائي. يمكنك أيضًا نكهة الزبادي للحصول على طعم إضافي ولكن تأكد من أنه خالٍ من الدهون حتى لا يتم استهلاك السكريات الزائدة. إن الوجبة التي يبلغ وزنها ثمانية أونصات هي الخيار الأمثل لتناوله.

وغني عن القول ، يمكن للفواكه والخضروات ، سواء كانت طازجة أو مغلفة ، أن تساعد في تحسين وتوسيع حاسة التذوق للأطعمة المختلفة طفلك وتساهم في صحته. من أجل رؤية تغييرات كبيرة ، من المهم جعل هذه الأطعمة جزءًا من النظام الغذائي المعتاد لطفلك حتى تكتسب حاسة التذوق طعمًا لهذه العناصر.

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