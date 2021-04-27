طبيب البوابة: هل من المقبول الإفراط في النوم أثناء الحمل؟

وفقًا لدراسة دولية جديدة قام بها معهد Michigan Medicine ، فإن النوم لأكثر من تسع ساعات في الليلة أثناء الحمل مرتبط بالإملاص المتأخر. نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Birth ، للإشارة إلى وجود صلة بين الفترات الطويلة من نوم الأمهات المتواصل والإملاص المستقلين عن عوامل الخطر الأخرى ...

وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية ، يجب على المرأة الحامل أن تنام من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة ، ويمكن وصف النوم لأكثر من 10 ساعات بالنوم المفرط أثناء الحمل.

ماذا يحدث خلال الليل؟

يمكن للاستيقاظ ليلاً أن يقلق بعض النساء ، لكن يبدو أنه وقائي في حالة ولادة جنين ميت. هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول ما قد يقود العلاقة بين نوم الأمهات وولادة جنين ميت.

كيف يمكن أن يسبب النوم ولادة جنين ميت؟

يقال إن ضغط الدم يكون في أدنى مستوياته أثناء النوم ، ولكن عندما يكون الشخص مستيقظًا ، يحدث ارتفاع في نشاط الجهاز العصبي ، مما يتسبب في زيادة متقطعة في ضغط الدم. تغيير قصير في ضغط الدم قادر على تجنب انخفاض ضغط الدم لفترة طويلة. يرتبط انخفاض ضغط الدم بعيوب نمو الجنين والولادة المبكرة وولادة جنين ميت.

بينما من ناحية أخرى ، يقال إن المرأة الحامل يجب أن تتجنب الاستيقاظ في منتصف الليل. تم ربط الحرمان من النوم بنتائج الحمل السيئة. هناك أدلة على أن اضطراب النوم مرتبط بنتائج الحمل السيئة ، وقد بحثت دراسات قليلة في الطرف الآخر من السلسلة المتصلة ، مثل فترات النوم الطويلة غير المتقطعة.

يجب تضمين الدراسة في الدراسات التي تهدف إلى تقليل حالات الإملاص لأنها عامل خطر قابل للتعديل.

لماذا تشعر المرأة بالتعب أثناء الحمل؟

من الطبيعي أن تشعري بالتعب أكثر من المعتاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى والثالثة من الحمل. يحدث هذا بسبب ارتفاع حجم الدم ومستويات البروجسترون خلال الأشهر الثلاثة الأولى ، مما قد يجعلك تشعرين بالنعاس. إن تحمل وزن الطفل الزائد والقلق العقلي من آلام المخاض والمسؤوليات التي ستأتي على وشك الحدوث قد يجعلك ترغب في قضاء المزيد من الوقت في السرير.

يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية والفسيولوجية على نوعية نومك. يمكن أن تسبب المضايقات المتعلقة بالحمل ليالي مضطربة وارتفاع مستويات التوتر والقلق. كل هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق طوال اليوم ويجعلك ترغب في النوم.

بسبب الضغط على المثانة ، قد تضطر النساء للتبول المتكرر ، وبالتالي يُنصح بتقليل تناول الماء مع اقتراب موعد النوم.

كيف يمكنك الحصول على مزيد من النوم أثناء الحمل؟

استخدمي وسادة الأمومة

يمكن أن تجعلكِ وسادة الحمل تشعر بالدعم والأمان.

اشربي الحليب الدافئ

اشربي الحليب الدافئ قبل النوم وتناوليه 3 ساعات على الأقل قبل النوم. تجنبي النظر إلى الشاشة والاستماع إلى بعض الموسيقى الهادئة من أجل نوم أفضل.

اهتمي بممارسه الرياضه

يمكن أن تحافظي التمارين اليومية على نشاطك طوال اليوم وتساعدي جسمك على البقاء بصحة جيدة عندما يتعلق الأمر بولادة طفلك.

التدليك

يمكن أن يكون التدليك الاسترخاء والنوم حقًا. يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن وتخفيف بعض الآلام والأوجاع المصاحبة للحمل.

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