السكر هل هو مسؤول عن إصابة الأطفال بمرض السكري؟ لا شك أن السكر حلم كل الأطفال المهووسون بالحلويات والشوكولاتة والوجبات السريعة وبغض النظر عن مدى تحكمك في استهلاكهم، لا يمكن السيطرة عليهم. فما علاقة السكر بالإصابة بمرض السكري؟

يعاني 422 مليون شخص حول العالم من مرض السكري. ولكن ما علاقة تناول السكر بمرض السكري؟ هل تناول السكر يسبب مرض السكري. طبيب البوابة سيوضح لك كل ما تحتاج لمعرفته حول استهلاك السكر ومرض السكري...

تناول السكر لا يسبب مرض السكري

عندما يمرض أطفالنا ، نميل دائمًا إلى سؤال الطبيب عما إذا كان ذلك بسبب شيء استهلكوه - هل كان ذلك بسبب الاكل غير الصحي؟ السكر؟ المشروب الغازي؟

عندما يتعلق الأمر بمرض السكري من النوع الأول ، لا يعرف الكثير من الناس أن السبب وراءه لا علاقة له بتناول السكر. داء السكري من النوع الأول هو حالة من أمراض المناعة الذاتية ، حيث يفقد الجسم قدرته على إنتاج الأنسولين. السبب الدقيق لذلك غير معروف حتى الآن ولا توجد طريقة لمنعه. لا يتأثر مرض السكري من النوع الأول بكمية السكر التي تستهلكها أو لا تستهلكها.

من ناحية أخرى ، يرتبط مرض السكري من النوع 2 بزيادة الوزن وليس مجرد استهلاك السكر. الأطفال الذين لا يأكلون الأطعمة الصحية ويأكلون الكثير من الأطعمة غير الصحية ، سواء كانت سكرية أم لا ، ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، خاصة إذا زاد وزنهم. ومع ذلك ، فإن بعض الأطفال بسبب وزنهم غير الصحي قد يتعرضون أيضًا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

أنواع مرض السكر

معظمنا على دراية بنوعين فقط من مرض السكري ، أحدهما يؤثر على الأطفال ، ويشار إليه سابقًا باسم سكري الأحداث ويسمى الآن مرض السكري من النوع الأول ومرض السكري من النوع 2 ، والذي كان يُطلق عليه سابقًا مرض السكري الذي يصيب البالغين.

لكن معظمنا لا يعرف أن الأطفال يمكن أن يصابوا أيضًا بمرض السكري من النوع 2 ويمكن أن يكون هذا أيضًا من أكثر من نوعين.

أربعة أنواع جديدة من مرض السكري تشمل:

سكري النضج عند الشباب (MODY)

مرض السكري الناجم عن الستيرويد

مرض السكري المرتبط بالتليف الكيسي

مرض السكري من النوع 1.5

هل مرض السكري وراثي؟

يشعر الآباء بالقلق من أن مرض السكري يمكن أن ينتقل منهم إلى أطفالهم. يقول الخبراء ، يمكن أن تلعب الجينات دورًا ، لكن الدور يعتمد أيضًا على نوع مرض السكري. بعض الأعراق أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من غيرهم. ومع ذلك ، يلعب النظام الغذائي والوزن دورًا رئيسيًا في تحديد ما إذا كان الطفل مصابًا بمرض السكري من النوع 2.

أيضا ، في الأسرة ، كل الناس يأكلون نفس الطعام. لذلك ، إذا كان الآباء يعانون من مرض السكري من النوع 2 ويتبعون نظامًا غذائيًا غير صحي ، فقد يصاب أطفالهم به أيضًا لأنهم يتناولون طعامًا غير صحي أيضًا. تلعب الجينات دورًا في الإصابة بمرض السكري من النوع الأول ، ولكن كيف يتم ذلك ، وهو أمر غير مفهوم بعد.

ما مدى خطورة السكر على أطفالك؟

تؤدي كمية السكر التي يتناولها الأطفال إلى ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم بمرور الوقت. هذا يزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين ومقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2.

يمكن أن يؤثر الكثير من السكر أيضًا على مزاج طفلك ونشاطه وفرط نشاطه. إنه يؤثر على سلوكهم لأن سكر الدم لديهم يشبه الأفعوانية ، صعودًا وهبوطًا طوال اليوم.

لكن لا تنسَ أنه ليس كل أنواع السكر متساوية. لا تخف من تناول الفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات ومنتجات الألبان رغم احتوائها على السكر. هذه هي السكر الطبيعي الضروري لنمو الطفل وتطوره.

يجب على الأطفال المصابين بداء السكري من النوع 2 تجنب تناول ما يلي:

العصائر والصودا وغيرها من المشروبات المحلاة

رقائق البطاطس والبسكويت وغيرها من الوجبات الخفيفة غير الصحية

خبز أبيض ، أرز ، مكرونة

وجبات مقلية وسريعة

اللحوم الحمراء الدهنية

منتجات الألبان كاملة الدسم

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