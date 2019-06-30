طبيب البوابة: هل يجب أن تأكل البيض في الصيف؟ 

لطالما سمعنا نصيحة عدم تناول البيض خلال فصل الصيف. حيث يُعتقد أن تناول البيض في الطقس الحار يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

البيض مصدر غني للبروتين والألياف وفيتامين (أ) والعديد من العناصر الغذائية الأخرى. فهل البيض حقا غير جيد لصحتك في الصيف؟ لنكتشف الحقيقة.

ماذا يقول الخبراء؟

يقول الأطباء والخبراء إنها فكرة خاطئة. رغم أن البيض يعد من المأكولات الدافئة إلا أنه غذاء كامل. البيض غني بالعناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك الحديد والكالسيوم والفوسفور والفيتامينات المتعددة. يعتقد الناس أن تناول البيض خلال الصيف يمكن أن يسبب الانتفاخ ، وهذا غير صحيح أيضًا. في الواقع ، يمكن أن يساعدك البيض في مواجهة حرارة الصيف. يساعد البيض الغني بالمغذيات في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ، وهو أمر ضروري خلال فصل الصيف. يحافظ البيض أيضًا على مستوى الطاقة مرتفعا ويساعد على منع التعب والضعف ، وهو أمر شائع جدًا في فصل الصيف.

تذكر

إن تناول بيضة أو بيضتين خلال الصيف أمر جيد تمامًا ، لكن يجب ألا يأكل المرء أكثر من ذلك. حتى أبطال كمال الأجسام والأشخاص الذين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية يجب عليهم تحديد استهلاكهم من البيض. ينتج البيض الحرارة ، لذلك عندما يستهلك الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في المعدة.