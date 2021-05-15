طبيب البوابة: هل يجب تنظيف أسنانك بعد الأكل أم قبله؟

تساعد عادات التنظيف الجيدة في الحفاظ على صحة أسنانك والحفاظ على لمعان ابتسامتك.

للحفاظ على أسنانك قوية وخالية من التسوس، يوصى بفركها مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل. ولكن لم يتم تحديد متى يجب تنظيف أسنانك بالضبط ...

معظمنا ممن يتعاملون مع مشكلة النفس الكريه في الصباح يندفعون فورًا إلى الحمام للتخلص من هذه الرائحة بمجرد الخروج من السرير. إنها عادة شائعة تعلمناها منذ الطفولة ويبدو أنها فعالة جدًا. ولكن هناك أيضًا مجموعة من الأشخاص يعتقدون أن تنظيف أسنانهم بعد تناول وجبتهم الصباحية سيطهر أفواههم وينعش أنفاسهم. تختلف آراء الخبراء في هذا الأمر إلى حد كبير. يؤيد البعض تفريش الأسنان قبل الإفطار بينما يقترح البعض الآخر القيام بذلك لاحقًا. سنخبرك هنا بمزايا وعيوب كليهما حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.

الوقت المناسب لتنظيف أسنانك بالفرشاة

وفقًا لبعض الخبراء في مجال علوم الأسنان ، فإن تنظيف أسنانك بعد تناول وجبة الإفطار مفيد جدًا لمينا الأسنان وصحة الفم بشكل عام. وفقًا لبعض الدراسات ، عندما تنام ليلًا ، تتكاثر البكتيريا المسببة للبلاك بسرعة في فمك ، مما يجعل فمك كريه الرائحة في الصباح. يساعد غسل أسنانك بمعجون الأسنان بالفلورايد في الصباح على التخلص من البلاك ورائحة الفم الكريهة. علاوة على ذلك ، فهو يحمي مينا الأسنان من الحمض عن طريق إنشاء حاجز. يؤدي تنظيف الأسنان في الصباح أيضًا إلى زيادة إنتاج اللعاب ، مما يساعدك على تكسير الطعام والقضاء على البكتيريا الضارة الموجودة في الفم.

قواعد تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار

يدعو بعض خبراء طب الأسنان إلى تنظيف الأسنان بعد الوجبة الأولى لأن ترك جزيئات الطعام من الوجبة الصباحية في فمك لفترة طويلة يمكن أن يشجع على نمو البكتيريا. ومع ذلك ، إذا اخترت تنظيف أسنانك بعد تناول وجبة الإفطار ، فعليك الانتظار 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الأطعمة الحمضية. الخبز والفواكه المجففة والحمضيات والقهوة كلها حمضية ويجب توخي الحذر أثناء تنظيف أسنانك بعد تناولها. الانتظار لبعض الوقت ضروري لحماية أسنانك ومينا الأسنان.

الطريقة الصحيحة لتنظيف أسنانك بالفرشاة

لن يكون تفريش أسنانك مرتين مفيدًا إذا لم تقم بذلك بشكل صحيح. هذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيف أسنانك.

الخطوة 1: بلل رأس الفرشاة وأضف إليها كمية صغيرة من معجون الأسنان بالفلورايد.

الخطوة 2: حرك الفرشاة ببطء إلى كل ركن من أركان أسنانك. افعل ذلك لمدة دقيقتين وحاول ألا تضغط كثيرًا.

الخطوة 3: بصق أي بقايا من معجون الأسنان واشطف فمك بالماء.

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