طبيب البوابة: هل يساعد الوخز بالإبر في علاج الغدة الدرقية؟ يمكن أن تصيب اضطرابات الغدة الدرقية الأشخاص من جميع الأعمار ، ولكن من المرجح أن تتأثر النساء لأنه غالبًا ما يكون موروثًا من أفراد الأسرة وينتج أيضًا عن نقص اليود.

بينما تركز العلاجات التقليدية عادة على الأدوية والجراحة ، يمكن للعلاجات الشرقية مثل الوخز بالإبر أن تسيطر على مشاكل الغدة الدرقية بشكل فعال. في حين أن للوخز بالإبر العديد من التطبيقات ، فقد ثبت أنه فعال بشكل خاص في العلاج الآمن والطبيعي لجميع أنواع الاختلالات الهرمونية.

طبيب البوابة: هل يساعد الوخز بالإبر في علاج الغدة الدرقية؟

ما هي الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية عبارة عن غدة على شكل فراشة تقع في مقدمة العنق. الغدة مسؤولة عن التمثيل الغذائي والطاقة وتنظيم الهرمونات ووزن الجسم ومستويات الكالسيوم في الدم، وهي من الغدد الصماء التي تصنع الهرمونات.

طبيب البوابة: هل يساعد الوخز بالإبر في علاج الغدة الدرقية؟

فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية. وبالمثل ، فإن قصور الغدة الدرقية ، أو خمول الغدة الدرقية ، هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية الحاسمة. فيما يلي أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية:

فرط نشاط الغدة الدرقية:

فقدان الوزن بالرغم من الشهية الجيدة

زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب والعصبية والعرق الزائد

كثرة التبرز ، مصحوبة أحيانًا بالإسهال

ضعف العضلات

فترات حيض أقصر أو أخف

تطور تضخم الغدة الدرقية (تضخم في الرقبة)

قصور الغدة الدرقية:

الخمول والاكتئاب أو تباطؤ العمليات العقلية

زيادة الحساسية للبرد

انخفاض معدل ضربات القلب

خدر أو وخز في اليدين

إمساك

فترات الحيض الغزيرة أو جفاف الشعر والجلد

تلعب الهرمونات دوراً هاماً في الجسم فهي المسؤولة عن العديد من الوظائف ، مثل الإشراف على تنظيم دورات النوم ، والصحة العاطفية ، والتكاثر ، والنمو البدني ، والتمثيل الغذائي، والحدة العقلية ، ودرجة حرارة الجسم ، والجهاز المناعي ، ومستويات الطاقة. عندما تخرج عن التوازن ، يمكن أن تتأثر جميع أجهزة الجسم سلبًا. يمكن أن تكون التقلبات أمرًا طبيعيًا ، لكن الاختلالات طويلة الأمد ليست كذلك. هذا هو السبب في أهمية التشخيص عن طريق اختبار مستويات هرمونات الغدة الدرقية في الدم.

طبيب البوابة: هل يساعد الوخز بالإبر في علاج الغدة الدرقية؟

كيف يساعد الوخز بالإبر؟

وفقًا لفلسفة الطب الصيني التقليدي ، تنجم معظم الأمراض عن اختلالات في الطاقات الأساسية للجسم والروح. تتدفق "Qi" التي يمكن تعريفها على أنها طاقة قوة الحياة ، على طول المسارات عبر الجسم المعروفة باسم "خطوط الطول". يجب أن تبقى قوية وتتدفق بحرية. إذا كان Qi ضعيفًا أو تم حظرها، فلن تحصل بعض الأعضاء على التغذية التي تحتاجها ، وسيؤدي ذلك إلى المرض.

الوخز بالإبر هو عملية تتضمن إدخال إبر رفيعة جدًا في الجلد في نقاط معينة من الجسم تنسق مع مسارات معينة من Qi من خلال استهداف خطوط الطول أو المسارات ، يهدف ممارس الوخز بالإبر إلى إعادة التوازن إلى اضطراب Qi الذي يُعتقد أنه يسبب اضطرابات الغدة الدرقية أو أعراض أخرى للمرض.

وفقًا للمجلس البريطاني للوخز بالإبر ، يمكن للوخز بالإبر علاج أمراض الغدة الدرقية بعدة طرق ، مثل:

خفض مستويات هرمون الغدة الدرقية في مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية.

زيادة مستويات هرمون الغدة الدرقية لدى الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية.

تقليل الحساسية للتوتر والألم ، وكذلك تعزيز الاسترخاء.

تحسين حركة المفاصل وتيبس العضلات عن طريق زيادة الدورة الدموية في الأوعية الدموية الصغيرة.

تعزيز إفراز مادة الأدينوزين الكيميائية ، مما يقلل من الحساسية للألم.

تقليل الالتهاب عن طريق المساعدة في إفراز الأوعية الدموية والعوامل المعدلة للمناعة.

إلى جانب الوخز بالإبر ، تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم والبروتين والمغنيسيوم واليود في دعم وظيفة الغدة الدرقية. أيضًا ، قد تتداخل بعض الأطعمة المعروفة باسم goitrogens مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويجب أن تكون محدودة. وتشمل هذه الخضروات الصليبية (مثل الملفوف والقرنبيط وبراعم بروكسل) وفول الصويا والفول السوداني. يمكن أن تكون تمارين الحد من الإجهاد مثل التأمل أو التاي تشي مفيدة أيضًا.

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