طبيب البوابة: هل يعاني طفلك من اضطراب الأكل؟ أي شكل من أشكال اضطرابات الأكل هو حالة مثيرة للقلق، لأنه من الصعب على الناس التعرف عليه، خاصةً عندما يعاني طفل صغير أو مراهق من ذلك. قد لا يشك الآباء في أي شيء في كثير من الأحيان حتى يصل إلى مرحلة خطيرة. قد يعتبرها الكثيرون "مرحلة" في حياة الطفل. ومع ذلك، فإن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الضرر بطفلك.

بصفتك أحد الوالدين، فأنت أفضل حليف لطفلك ويمكنك وحدك المساعدة في علاج حالتهم، ولهذا السبب من المهم أن تكون على دراية بأعراض اضطراب الأكل في المقام الأول. يجب أن تعرف أيضًا ما هي المخاطر وكيف يمكنك التحدث مع طفلك عنها.

طبيب البوابة: هل يعاني طفلك من اضطراب الأكل؟

ما هو اضطراب الأكل؟

لا يعد اضطراب الأكل حالة واحدة فقط، بل هو مجموعة من الحالات النفسية التي يمكن أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة. في البداية، قد يصاب المرء بهوس بالطعام والوزن وشكل الجسم، مما قد يتسبب في تغيير سلوكه الغذائي.

طبيب البوابة: هل يعاني طفلك من اضطراب الأكل؟

هناك أنواع عديدة من اضطرابات الأكل. وتشمل هذه:

فقدان الشهية - الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية مهووسون بالنحافة ويمكن أن يقوموا بأي شيء للحفاظ على وزنهم . الشره المرضي - الشره المرضي هو حالة مرضية، حيث يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام ثم اتخاذ تدابير للتخلص من السعرات الحرارية التي استهلكوها للتو. هذا يمكن أن يجعلهم مرضى للغاية . اضطراب الأكل بنهم (BED) - هو اضطراب يفرط فيه الناس في تناول الأطعمة غير الصحية بشكل متكرر ، حتى عندما لا يكونون جائعين . اضطرابات الأكل التي لم يتم تحديدها بطريقة أخرى (EDNOS) - تسمى أيضًا اضطرابات الأكل غير النمطية ، واضطرابات الأكل التي لم يتم تحديدها بخلاف ذلك هي تصنيف لاضطراب الأكل للأشخاص الذين لا يقعون في معايير التشخيص لأي اضطرابات أكل أخرى .

طبيب البوابة: هل يعاني طفلك من اضطراب الأكل؟

الأعراض الجسدية التي يجب أخذها في الاعتبار

اعتمادًا على نوع اضطراب الأكل الذي يعاني منه طفلك ، يمكن أن تختلف أعراض اضطراب الأكل وفقًا لذلك. تشمل بعض الأعراض الجسدية ما يلي:

زيادة أو خسارة الوزن غير المبررة

تعب وارهاق

مشاكل الجهاز الهضمي

دوار أو الشعور بالدوار

قشعريرة

التهابات الفم

كدمات وندبات على الأصابع والمفاصل وما إلى ذلك .

رائحة نفس كريهة

طبيب البوابة: هل يعاني طفلك من اضطراب الأكل؟

ما هي التغييرات السلوكية التي يجب الانتباه إليها؟

بصرف النظر عن التغيرات الجسدية ، قد تكون هناك بعض الأعراض السلوكية التي يجب ملاحظتها عند الأطفال الصغار الذين يعانون من اضطرابات الأكل. وتشمل هذه:

الأكل القهري، مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل

التقيؤ بعد الأكل

يزن نفسه بشكل متكرر

اهتمام مفاجئ بالطبخ

الرغبة في تناول الطعام بمفرده في الخفاء أو ارتداء ملابس فضفاضة

أعراض نفسية

قد يصاب المراهقون الصغار أو الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل أيضًا بأعراض نفسية بما في ذلك:

الهوس بالمظهر

تدني احترام الذات والثقة بالنفس

التعبير عن الذنب بعد الأكل

التوتر والقلق والغضب

نوبات ذعر

تقلبات مزاجية شديدة

إيذاء النفس والأفكار الانتحارية

​​​​​​​ طبيب البوابة: هل يعاني طفلك من اضطراب الأكل؟

كيف تتحدث مع الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل؟

قد يكون التحدث مع الأطفال عن اضطرابات الأكل أكثر صعوبة مما تعتقد. إنها ليست نفس المحادثة التي تجريها مع أطفالك حول سن البلوغ أو الحيض.

يمكن أن تؤثر اضطرابات الأكل على الصحة العقلية. لذلك، فإن عدم اختيار كلماتك بحذر يمكن أن يضر أكثر من أي نفع. والأهم من ذلك، الاستماع إليهم ومشاكلهم. إذا كانوا في الواقع يعانون من اضطراب في الأكل، فاكتشف سبب ذلك في المقام الأول.

ثقّف نفسك بشأن اضطرابات الأكل حتى تتمكن من تفصيلها بعناية لطفلك ، دون تنبيههم. لا تعلق على أجسادهم بأي ثمن. بل تحدث عن مخاطر اتباع نظام غذائي غير صحي وكيف يؤثر سلبًا على الجسم.

في أسوأ السيناريوهات ، عندما تشعر أنه لا يمكنك التدخل أكثر من ذلك ، اطلب المساعدة المتخصصة. لا عيب في اختيار العلاج طالما أنه يفيد طفلك.

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