طبيب البوابة: هل يمكن أن تساعد البروبيوتيك على إنقاص الوزن؟

يعتبر فقدان الوزن عملية شاقة يجب التفكير بها بشكل جدي. من الهرمونات ومستويات التوتر إلى نظامك الغذائي وروتين اللياقة البدنية ، يمكن للعديد من العوامل أن تحدد أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن...

بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤثر صحة الجهاز الهضمي أيضًا على وزن جسمك بعدة طرق ، ولهذا السبب يعتقد الكثيرون أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في عملية إنقاص الوزن.

بكتيريا الأمعاء ووزن الجسم

يحتوي جهازنا الهضمي على العديد من الكائنات الحية الدقيقة التي تساعد على تكسير الأطعمة التي لا يستطيع الجسم هضمها ، وتحويلها إلى مادة البتريات ، وهي حمض ألكيل كربوكسيلي.

تتكون القناة الهضمية البشرية من العديد من البكتيريا بما في ذلك البكتيرويد، والفيرميكوتس ، والبكتيريا الشعاعية ، والبكتيريا المغزلية ، والبكتيريا الفيروسية ، والبكتريا البروتينية ، والبكتيريا الزرقاء ، والتي تؤثر في معظمها على وزن الجسم. وفقًا للعديد من الأبحاث ، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم المزيد من الجراثيم وأقل من البكتيريا مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الصحي.

ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة لديهم تركيبة بكتيريا أمعاء مختلفة عن الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن.

كيف تؤثر البروبيوتيك على وزن الجسم؟

البروبيوتيك هي كائنات دقيقة حية لها العديد من الفوائد الصحية. بينما جسمنا مليء بالبكتيريا المختلفة ، فإن البروبيوتيك هي البكتيريا الجيدة والمفيدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

ينتج الأسيتات ، والبروبيونات ، والبتريات ، وهي أحماض دهنية قصيرة السلسلة تساعد في التأثير على شهيتنا ، وتمنع امتصاص الدهون الغذائية وتعزز إفراز الدهون غير المرغوب فيها مع البراز.

تعمل البروبيوتيك أيضًا على تنظيم شهيتك. تحتوي على هرمونات مخفضة للشهية تشبه الجلوكاجون الببتيد -1 (GLP-1) والببتيد YY (PYY) التي تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يقلل أيضًا من تخزين الدهون في الجسم ، والتي غالبًا ما تكون مصدر زيادة الوزن.

هل البروبيوتيك يعزز فقدان الوزن؟

وفقًا لمراجعة منهجية لعام 2019 وتحليل شمل 105 مقالة و 6826 مشاركًا، وجدوا أيضًا أن العلاج بروبيوتيك يمكن أن يساعد في تقليل دهون الجسم ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.

ترتبط البروبيوتيك بإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة ، والتي تساعد في تقليل تخزين الدهون في الجسم. بصرف النظر عن ذلك ، فهو يحسن حساسية الأنسولين ويحافظ أيضًا على الالتهاب. علاوة على ذلك ، من المعروف أن البروبيوتيك يؤثر على الشهية ويمكن أن يزيد من التمثيل الغذائي ، ويعزز فقدان الوزن.

هل تمنع البروبيوتيك زيادة الوزن أيضًا

بجانب مساعدتها على إنقاص الوزن ، تساعد البروبيوتيك في منع زيادة الوزن غير الضرورية. وفقًا لدراسة إنقاص الوزن ، فإن تناول البروبيوتيك يقلل من زيادة الوزن وزيادة الدهون لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي السعرات الحرارية.

ومع ذلك ، من المهم أيضًا ملاحظة أن استخدام مكملات البروبيوتيك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مقاومة المضادات الحيوية وتأثيرات ضارة أخرى على الصحة. وفقًا للمكتبة الوطنية للطب ، غالبًا ما تحتوي مكملات البروبيوتيك على كميات عالية من البروبيوتيك من نفس النوع. لذلك ، قد يؤدي تناول المكملات إلى انتقال الجينات المقاومة إلى مسببات الأمراض المعدية.

يقترح الكثير أيضًا أن يتم إدراج البروبيوتيك ضمن الأدوية الخاضعة للرقابة بدلاً من أن تكون متوفرة في المكملات الغذائية.

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