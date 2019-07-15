طبيب البوابة: هل يمكن أن تفقد الوزن في الساونا؟

تعتبر حمامات البخار أو الساونا واحدة من العلاجات الأكثر شعبية التي استخدمت منذ العصور القديمة في جميع أنحاء العالم. وكل ما عليك أن تفعله في الساونا هو الجلوس وترك جسمك يعرق.

ويمكن أن يكون لدخول الساونا فوائد صحية عديدة ، من القلب إلى الجلد مباشرة. وقد يواجه الشخص ارتفاعا في معدل ضربات القلب ويمكن أن يفقد نصف لتر من العرق.

ومع ذلك ، من المهم جدًا اتباع الإرشادات بشكل صحيح قبل الدخول إلى الساونا ، لأن الافراط في استخدامها قد يؤدي إلى الوفاة.

هناك عدة أنواع من الساونا حسب كيفية تسخين الغرفة - يمكن أن يكون ذلك عن طريق حرق الأخشاب أو البخار أو الكهرباء أو الأشعة تحت الحمراء. ومع ذلك ، فإن السؤال الأكثر وضوحا هو: هل من الممكن فقدان الوزن في الساونا؟

الساونا وفقدان الوزن

يُعتقد أن الجلوس في الساونا يمكن أن يساعد في تقليل الدهون الزائدة. إذا كنت تؤمن بهذا ، فأنت مخطئ تمامًا.

الساونا لا تساعد على إنقاص الوزن. بل تعمل على التخلص من الماء الزائد مؤقتا من الجسم. الحرارة المفرطة سوف تجعل جسمك يعرق والتعرق يمكن أن يجعلك تفقد السوائل.

بمعنى آخر ، يمكن القول إنك تجفف جسمك بشدة من خلال الجلوس في الساونا. أنت لا تبني أي عضلات من خلال الجلوس في الغرفة الساخنة وبالتأكيد لن تحرق السعرات الحرارية. وإذا لم تقم بشرب السوائل بعد الخروج من الساونا، فأنت في الواقع تزيد من صعوبة إنقاص وزنك ، حيث من المهم أن تحافظ على رطوبة جسمك للتخلص من الكيلوغرامات.

النتيجة:

مما لا شك فيه أن الساونا توفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية ، ولكن على أي حال ، لا ينبغي أن تحل محل روتين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. بصرف النظر عن هذا ، إذا كنت تعاني من مشكلة ضغط الدم وأمراض القلب ، فعليك ألا تدخل الساونا. يجب أيضًا منع النساء الحوامل والأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام الساونا.