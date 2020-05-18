طبيب البوابة: هل يمكن للماء أن يعزز مناعتك؟

مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، أصبح من المهم أن تعتني بنفسك جيدًا. إن ممارسة التباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة الصحية الجيدة والبقاء في المنزل قدر الإمكان هي الطرق الأكثر موثوقية لحماية نفسك من الاتصال بالفيروس القاتل.

ثانياً أفضل شيء يمكنك القيام به هو تناول طعام صحي ومغذي ، لذلك إذا لامست الفيروس بطريقة أو بأخرى ، فسيكون جسمك قادرًا على محاربته. قد تساعدك العديد من الأطعمة والمشروبات على تعزيز مناعتك ومحاربة البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض. حتى الماء يمكن أن يساعد في تعزيز مناعة الخاص بك.

فكيف يمكن أن تكون مفيدة لصحتك:

أهمية الماء

الماء هو ضرورة الحياة الأساسية. ينقل المغذيات والمعادن إلى أجزاء مختلفة من الجسم ويطرد السموم والنفايات. وبصرف النظر عن هذا ، فإنه يساعد أيضًا على تنظيم درجة حرارة الجسم.

الماء والمناعة

حتى بشكل عام عندما يكون الشخص مريضًا أو يعاني من الحمى ، يُنصح بإبقاء نفسه رطبًا لأن الماء يساعد جسمك بشكل طبيعي على التخلص من السموم والبكتيريا التي تسبب المرض.

يساعد الماء أيضًا على حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم المختلفة ، مما يساعد بدوره في الأداء السليم للجسم. من المستحسن شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا للحفاظ على الصحة واللياقة. عندما تكون مريضًا ، حاول زيادة تناولك للماء. الماء العادي هو الأفضل ، ولكن إذا وجدت صعوبة في شرب 8 أكواب من الماء في اليوم ، فيمكنك أيضًا تجربة ماء الليمون أو النعناع. أنها مفيدة للصحة على حد سواء.

الماء بالنعناع:

النعناع هو عشب ثمين له دور كبير في طب الايورفيدا. غني بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، يساعد النعناع على منع نشاط الجذور الحرة. يمكن أن يساعد على إزالة السموم من جسمك ، كما أنه مفيد للبشرة.