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طبيب البوابة: وصفات طبيعية للتخلص من القشرة بشكل طبيعي

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2020 - 06:49
طبيب البوابة: وصفات طبيعية للتخلص من القشرة بشكل طبيعي

هل حاولت مكافحة قشرة الرأس وفشلت فشلا ذريعا؟ لا تستسلم. نقترح بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك من خلالها التخلص من قشرة الرأس  بطريقة فعالة.

ضعي مزيجًا من الليمون وخثارة اللبن والزيت على شعرك. ينقع لمدة 15-20 دقيقة ثم يشطف. كرر هذا كل أسبوع.

يمكنك تجربة نفس العملية مع صفار البيض. قم بتغطية رأسك بغطاء بلاستيكي لتجنب الرائحة الكريهة.

استبدل الشامبو بكمية قليلة من صودا الخبز لأنه مزيل قشرة الرأس الطبيعي.

خيار آخر هو تطبيق خل التفاح على شعرك. يشطف بعد 20 دقيقة.

تأكد من الحصول على شامبو مع زيت شجرة الشاي.

امزج غسول الفم بجزء واحد مع تسعة أجزاء من الماء واسكبه في شعرك بعد غسل الشعر المعتاد. لا تشطف بعد ذلك.


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