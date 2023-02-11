طبيب البوابة: وصفات فطور صحية للطلبة المغتربين عندما تكون طالباً مبتعثاً أو مغترباً، قد يكون تحضير الاكل والحفاظ على وزن صحي أمرًا صعبًا ، لا سيما مع خيارات الوجبات السريعة العديدة والتي يمكنك الوصول إليها بسهولة بالإضافة الى خيارات نمط الحياة غير الصحية الأخرى مثل تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أو الإفراط في تناول الأطعمة والوجبات الخفيفة التي تسبب زيادة الوزن، قلة التركيز، والمشاكل المعوية المختلفة. إذا كنت تخطط لاستعادة صحتك، وربما فقدان الوزن ، فمن المهم ممارسة الرياضة بانتظام ، وشرب الكثير من الماء والتركيز على تناول وجبات صحية ومغذية خاصة في الصباح. إليك بعض الوصفات السهلة والممتعة وغير المكلفة التي يمكنك تجربتها:

طبيب البوابة: وصفات فطور صحية للطلبة المغتربين

عجة الخضار

المقادير: 2 بيضة ، ربع كوب من الحليب وخضار مقطعة من اختيارك مثل الفطر والفلفل والبصل والسبانخ.

الطريقة: اخفق البيض والحليب في وعاء. الآن ، سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة واسكب خليط البيض. في بضع ثوان ، أضف الخضار المقطعة. اطبخ حتى ينضج البيض ثم اطوي الأومليت واتركه لتنضج جيداً قبل وضعها في طبق التقديم!

ما هي 5 فوائد لتناول البيض؟

البيض غني بالمغذيات. وهو وجبة متكاملة ومشبعة خاصة في الصباح.

يوفر البيض بروتينًا عالي الجودة. البيض يحسن مستويات الكوليسترول "الجيد". يوفر البيض مصدرًا رائعًا لفيتامين د يشبع البيض ويساعد في إدارة الوزن. البيض من أفضل المصادر الغذائية لمادة الكولين.

طبيب البوابة: وصفات فطور صحية للطلبة المغتربين

توست الأفوكادو

المقادير: شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة ونصف أفوكادو وبضعة طماطم كرزية ورشة ملح.

الطريقة: نخب شريحة من خبز الحبوب الكاملة. بعد ذلك ، اهرس نصف حبة أفوكادو بالشوكة. انشر الأفوكادو المهروس على الخبز المحمص. قطع القليل من الطماطم الكرزية وضعها فوق الأفوكادو. يرش القليل من الملح. يقدم فوراً!

ما هي أهم 5 فوائد صحية للأفوكادو؟

الأفوكادو غنية بالعناصر الغذائية، وتعد مثال للطعام الكثيف بالمغذيات، ومن فوائده:

قد يدعم صحة القلب. قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. قد يساعد في تنظيم الشهية. قد يساعد في الحفاظ على صحة العين. سريع الهضم ومفيد للأمعاء.

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