طبيب البوابة: وصفات فعالة لحرق الدهون في المنزل إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فقد يصبح الأمر صعبًا لأن النتائج على مقياس الوزن لا تظهر بطريقة سحرية بين عشية وضحاها. ومع ذلك ، فإن اتباع روتين لياقة بدنية منتظم واتباع نظام غذائي صحي مع التحكم في حصص الطعام هي عبارة عن تعويذات غير قابلة للكسر ستعمل بأفضل الطرق حتى تحصل على نتائج دائمة لفقدان الوزن. لدعم ذلك، وإعطائه بعض الدفع ، جرب هذه المشروبات اللذيذة والصحية لفقدان الوزن والتي ستعزز عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعد على حرق الدهون بشكل أسرع.

تحتوي مشروبات إنقاص الوزن هذه على مكونات بسيطة ستكون موجودة بالفعل في مطبخك. وهي آمنة للاستهلاك ، وليست خلطات مجنونة. يتم تحضير هذه المشروبات بدون أي سكر صناعي أو ملح، وهذا هو السبب في أنها يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين مستويات السكر في الدم ، ومستويات الكوليسترول، وخفض ضغط الدم. يمكن أن يؤدي تناول هذه المشروبات أيضًا إلى التخلص من آلام الجوع ، خاصة تلك التي تحدث بين الوجبات.

طبيب البوابة: وصفات فعالة لحرق الدهون في المنزل

ماء الزنجبيل والليمون

يساعد تناول الزنجبيل على تقليل الالتهاب في الجسم ، إلى جانب تحفيز الهضم وكبح الشهية. هذه الخصائص يمكن أن تعزز فقدان الوزن.

قطع 1 بوصة من الزنجبيل إلى قطع صغيرة . أضفه إلى الخلاط مع كوب من الماء البارد . امزج هذه المكونات حتى تصبح ناعمة . صب ماء الزنجبيل في كوب . أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون المحمص وعصير نصف ليمونة . تخلط المكونات جيداً قبل الشرب .

طبيب البوابة: وصفات فعالة لحرق الدهون في المنزل

الشاي الأخضر بالنعناع والليمون

يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. كما أنه يساعد في التعامل مع احتباس السوائل. الكاتشين الموجود في الشاي الأخضر مسؤول عن تكسير جزيئات الدهون.

أضف 1 كوب ماء و 6-7 أوراق نعناع في قدر . سخن الماء حتى يبدأ في الغليان . أطفئ الغاز وأضف 2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر . دعه ينقع لمدة خمس دقائق . صفي الخليط بمصفاة واسكبها في كوب . اعصر بعض عصير الليمون واخلطه جيداً. اشربه وهو ساخن .

طبيب البوابة: وصفات فعالة لحرق الدهون في المنزل

شراب الاناناس بالقرفة

تحتوي شريحة الأناناس على 42 سعرة حرارية فقط ، 4٪ منها فقط كربوهيدرات. الأناناس غني بالمنجنيز الذي ينظم عملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات ، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.

نقطع الأناناس إلى قطع صغيرة ونمزجها حتى تصبح ناعمة . اسكب العصير في كوب واعصر ليمونة فيه . أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة وبعض الملح الأسود حسب الرغبة . تخلط جميع المكونات وتستهلك طازجة .

طبيب البوابة: وصفات فعالة لحرق الدهون في المنزل

قهوة سوداء بالشوكولاتة الداكنة

تحتوي القهوة السوداء على حمض الكلوروجينيك ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تساعد في إنقاص الوزن. كما أنه يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على مستويات السكر في الدم.

أضف 1 ملعقة صغيرة من القهوة السوداء والماء الساخن في فنجان . أضف نصف ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة واخلطها جيدًا . ضع فوقه ملعقة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة المبشورة . يشرب دافئاً.

طبيب البوابة: وصفات فعالة لحرق الدهون في المنزل

مزيج العسل والقرفة

في إحدى الدراسات ، وجد أن القرفة تزيد من إنتاج الجسم للحرارة بنسبة تصل إلى 20٪ ، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. كما تقلل القرفة من الشهية والرغبة الشديدة.

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