طبيب البوابة: 3 آثار جانبية لاتباع نظام غذائي عالي البروتين

في رحلتك لفقدان الوزن، ستصادف العديد من الدراسات التي ستشير إلى مدى أهمية تناول كمية كافية من البروتين في يوم واحد...

طبيب البوابة: تعرف على مصادر البروتين النباتية

البروتين هو اللبنة الأساسية للخلية ، مما يساعد في نمو العضلات ويزيد من الشعور بالشبع ، وبالتالي يبقيك ممتلئًا لفترة أطول. يعتبر استبدال الكربوهيدرات والدهون بمزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من الكيلوجرامات.

لكن البروتين لا يزال يحتوي على سعرات حرارية ويمكن أن يؤدي تناول السعرات الحرارية الزائدة بأي شكل من الأشكال إلى زيادة الوزن. وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 ، نُشرت في مجلة التغذية السريرية ، فإن الأشخاص الذين يتكون نظامهم الغذائي من أكثر من 20 في المائة من البروتين (خاصة البروتين الحيواني) كانوا أكثر عرضة لاكتساب 10 في المائة من وزن الجسم مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من 15 في المائة من البروتين في اليوم. فيما يلي ثلاث طرق يمكن لنظام غذائي عالي البروتين أن يزيد وزنك بمرور الوقت.

المزيد من البروتين يعني المزيد من السعرات الحرارية

يحتوي كل طعام وشراب تتناوله في اليوم على قدر من السعرات الحرارية. لإنقاص الوزن ، يجب أن تستهلك سعرات حرارية بكمية ثابتة. يمكن أن يساهم الكثير من السعرات الحرارية في اليوم في زيادة الوزن ، خاصة إذا كنت تتناول البروتين الحيواني. يتم تخزين جميع السعرات الحرارية الزائدة من الطعام في الجسم على شكل دهون وقد تنعكس على مقياس وزنك.

تقليل الكربوهيدرات قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام

يعتبر البروتين من المغذيات الدقيقة الأساسية ، لكن تناول كمية كافية من الكربوهيدرات والدهون له نفس القدر من الأهمية. كل عنصر غذائي له دور ثابت يلعبه في الجسم ، ومن خلال استبعاده من نظامك الغذائي ، قد تضطر إلى مواجهة بعض العواقب غير السارة. قد يؤثر تناول الكربوهيدرات غير الكافي على مزاجك ويزيد من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. ذلك لأن الجلوكوز هو المصدر المفضل للطاقة لجسمنا ، وهو مشتق من الكربوهيدرات. عندما يحصل الدماغ أخيرًا على الكربوهيدرات ، فإنه يتوق إليها أكثر ، وهناك احتمالات كبيرة بأن المرء قد يبالغ في تناولها.

تناول القليل من الألياف قد يعيق هدفك في إنقاص الوزن

تعتبر الكربوهيدرات أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف التي تساعد على امتصاص السوائل وتزيد من الشعور بالشبع. هذا يمنعك من الانغماس في المضغ غير الصحي. الألياف تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء وتساعدك في النهاية على إنقاص الوزن. ولكن عندما تستهلك المزيد من البروتين ، فإن بكتيريا الأمعاء لا تتغذى ، مما قد يؤدي إلى مشاكل هضمية مختلفة. لكي يفقد جسمك الوزن بشكل فعال ، يجب أن يعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح.

الآثار الجانبية لاتباع نظام غذائي عالي البروتين:

لا يؤدي اتباع نظام غذائي عالي البروتين إلى زيادة الوزن فحسب ، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك بعدة طرق. قد تشمل الآثار الجانبية الأخرى لتناول نظام غذائي غني بالبروتين:

اضطراب الكلى: يمكن أن تؤثر نسبة البروتين العالية على كليتيك بل إنها أسوأ بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الكلى. ذلك لأن استخراج النيتروجين (الموجود في الأحماض الأمينية التي تشكل البروتين) يضع ضغطًا كبيرًا على الكلى ويمكن أن يتلفها.

مشاكل القلب: تحتوي المصادر الحيوانية للبروتين أيضًا على كمية عالية من الدهون ، والتي قد تساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية.

الإمساك: يمكن أن يؤدي تناول البروتين الزائد وقلة تناول الكربوهيدرات أيضًا إلى الشعور بالإمساك. ذلك لأن الألياف الموجودة في الكربوهيدرات تعمل على زيادة حجم البراز وتجعله يمر عبر الجسم بسهولة.

طبيب البوابة: هل يعزز النظام الغذائي الغني بالبروتين عملية التمثيل الغذائي؟

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