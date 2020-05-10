طبيب البوابة: 3 أصناف من التوابل تساعد على خسارة الوزن

هل بدأ وزنك بالازدياد قليلاً؟ لا شك أن الحجر المنزلي ورمضان لا يساعدان أبداً على خسارة الوزن المثالية، ولكن يجب إلا ننسى ان القيام ببعض التمارين الرياضية قد يساعدك على خسارة الوزن بالإضافة الى شرب هذه الأصناف من التوابل الفعالة في خسارة الوزن.

القرفة

القرفة من أهم التوابل المستخدمة في الأطباق الحلوة والمالحة. ويمتلك مشروب القرفة بشكل خاص قدرة كبيرة في انقاص الوزن، وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما ان القرفة لديها قوة فعالة في نقص السعرات الحرارية الموجودة في الجسم والتي تتسبب في زيادة الوزن، وتعمل على تنظيف وتطهير المعدة والجهاز الهضمي من السموم المخزونة بداخل الجسم.

الوصفة:

ابدئي يتناول المشروب في الصباح الباكر وقبل النوم. طريقة التحضير سهلة جداً، كل ما عليك هو أن تغلي عيدان أو مسحوق القرفة بمقدار ملعقتان على النار ويتم تحليته بملعقة عسل نحل.

الكركم

يعتبر الكركم من أهم توابل الأعشاب التي تساعد في تقليل الدهون الزائدة في الجسم بطريقة فعالة وبأقل مجهود وبأسرع وقت. ويمكن ادخال الكركم في الوجبات والمشروبات اثناء اتباع أي ريجيم للتخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في الجسم وبالتحديد منطقة البطن.

الوصفة:

يمكنك عمل خلطة الكركم لإذابة الدهون وتخفيف الوزن الزائد عن طريق غلي ملعقتان من مسحوق المركم المطحون على النار قم ارفعيه واتركيه ليهدأ قليلا وتناوليه يوميا.

الكمون

الكمون أحد أشهر التوابل التي يستخدمها كل منزل في طهي الطعام ولديه المزيد من الفوائد الصحية ولعل من أبرزها حرق الدهون على هيئة طاقة.

الوصفة:

يمكنك تحضير مشروب الكمون بطريقة سهلة وسريعة بنقع ثلاث ملاعق من حب الكمون غير المطحون وتضيفي إضافة ملعقتين من عصير الليمون. ضعي الخليط (الكمون والليمون) في ثلاثة أكواب من الماء المغلي واتركي المشروب ليلة كاملة في الثلاجة وفي الصباح تناوليه على الريق.