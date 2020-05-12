طبيب البوابة: 3 أفضل زيوت لترطيب الأقدام الجافة

يمكن أن يكون التعامل مع الجلد المتقشر والجاف ، خاصة في منطقة حساسة مثل القدمين ، بمثابة ألم حقيقي. إنه أمر غير مريح ، ولكنه أمر يمكن أن يعالج فلا تقلق.

3 أفضل الزيوت للأقدام الجافة:

زيت جوز الهند لتحسين قدميك

يعد استخدام زيت جوز الهند خيارًا رائعًا لتحسين القدمين. يحتوي على العديد من المركبات التي توفر تغذية جيدة على سطح بشرتك ، مع تحسين المظهر من الخارج أيضًا.

كيف يستعمل:

قم بتدليك قدميك باستخدام زيت جوز الهند واتركه طوال الليل.

زيت النعناع لترطيب البشرة

يحتوي زيت النعناع على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تغذي البشرة عند وضعها أو تناولها موضعياً. يحتوي زيت النعناع أيضًا على المنثول لتهدئة وتبريد البشرة المتهيجة.

كيف يستعمل:

اصنعي مقشر قدم بالنعناع بخلط 1 كوب من دقيق الذرة ، 1 كوب دقيق شوفان جاف ، 1 ملعقة صغيرة. زيت النعناع العطري و 1/4 كوب ملح بحري خشن.

دلكي المقشر الجاف على المناطق الجافة لتقشيرها.

زيت الجوجوبا لإزالة الجفاف

يحتوي زيت الجوجوبا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للتجاعيد تساعد في إزالة جفاف الجلد وفي نفس الوقت تحسن البشرة أيضًا. كما أنه يوفر المغذيات لسطح الجلد.

كيف يستعمل:

توضع ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا على قدميك كل يوم مثل المرطب.

اتركيه لمدة 20-25 دقيقة.

يغسل بالماء الفاتر.