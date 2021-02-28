طبيب البوابة: 3 أنواع من الصداع اليومي وكيفية علاجه

من الطبيعي أن تعاني من الصداع من وقت لآخر لأسباب مختلفة. تبدأ المشكلة عندما تصبح شيئًا طبيعيًا وتبدأ في التدخل في أنشطتك اليومية. يعتبر الصداع مزمنًا عندما تواجهه بشكل روتيني. قد يعاني المرء من ألم خفيف إلى شديد قد لا يختفي تمامًا ...

إليك كيفية التعامل مع أنواع الصداع المختلفة

الصداع معقد للغاية أكثر مما يعتقده معظم الناس. هناك أنواع مختلفة من الصداع المزمن ولكل منها أعراضه ومسبباته ويتطلب علاجًا مختلفًا. للتعامل معها بطريقة أفضل ، من المهم اكتساب فهم أفضل للأنواع المختلفة من الصداع اليومي. فيما يلي 3 أنواع رئيسية من الصداع وكيفية التعامل معها.

صداع التوتر المزمن

صداع التوتر المزمن هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا التي يعاني منها الناس. يحدث هذا بسبب تقلص عضلات الجبهة ، مما قد يؤدي إلى ألم خفيف وموجع في جانبي الرأس. الصداع الناتج عن التوتر خفيف إلى معتدل من حيث الألم ولا يتعارض مع الحياة اليومية كما يمكن للألم الشديد المرتبط بالصداع النصفي. يمكن أن تؤدي الضوضاء العالية والأبخرة والشاشة الزرقاء الساطعة للأجهزة إلى صداع التوتر. حتى الجفاف يمكن أن يكون سببًا. اشرب كمية كافية من الماء خلال اليوم وخذ استراحة من عملك بعد فترات متكررة لتجنب ذلك.

الصداع النصفي المزمن

عادة ما يشعر الصداع النصفي فقط في جانب واحد من الرأس. وهو في الغالب اضطراب وراثي ناتج عن خلل في تنظيم الناقلات العصبية والالتهاب والنشاط الكهربائي المثير في الدماغ. عادة ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذه الأنواع من الصداع من آلام طعن ، والتي يمكن أن تستمر لأيام. يؤدي الصداع النصفي أيضًا إلى زيادة الحساسية للضوء والصوت والرائحة. بشكل عام ، هو اضطراب عرضي ويمكن أن يكون ناتجًا عن العديد من عوامل نمط الحياة مثل الاستخدام المفرط لأدوية الصداع الموصوفة أو التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC). لإدارة هذه الحالة ، يجب على المرء أن يعرف ما الذي يسبب الصداع - الكحول أو النظام الغذائي أو الإجهاد ويجب أن يحاولوا تجنبه.

صداع الكافيين

كما يوحي الاسم ، يحدث صداع الكافيين بسبب الإفراط في تناول الكافيين في يوم واحد. يؤثر محتوى الكافيين الموجود في القهوة على تدفق الدم في دماغنا. يمكن أن يؤدي تناول الكثير منه في يوم واحد إلى حدوث صداع الكافيين والإقلاع عنه فجأة يمكن أن يكون له تأثير مماثل. يتم تحفيز الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بشكل متكرر بسبب الكافيين. لتجنب ذلك ، تناول الكافيين باعتدال. 250 مل من القهوة ، مرتين في اليوم أكثر من كافية.

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