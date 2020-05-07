طبيب البوابة: 3 خيارات لمشروبات صحية غير الماء

لا شك أن الماء مفيد لصحتك. أثبتت العديد من الدراسات قدرته على المساعدة في إنقاص الوزن، والوقاية من الأمراض، وترطيب الجسم، وما إلى ذلك.

ولكن قد تفوتك الفوائد الصحية للمشروبات الصحية الأخرى ، إذا كان الماء هو كل ما تشربه. هذه المشروبات الثلاثة أدناه غنية بالمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة وفوائد غذائية أخرى يحتاجها جسمك.

ماء جوز الهند

اكتسبت مياه جوز الهند شعبية في السنوات الماضية. ويرجع ذلك إلى الأبحاث المنشورة التي أثبتت أن هذا المشروب المليء بالالكترولايت له إمكانات كبيرة لإعادة ترطيب الجسم ، خاصة بعد التمرين. أثبتت الدراسات أنه يعيد ملئ الجسم بشكل أفضل من الماء.

ماء جوز الهند هو أيضا مصدر غني للبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، الشوارد الطبيعية للجسم. يمكن أن يكون لماء جوز الهند نفس التأثيرات المرطبة لاستعادة العضلات مثل مشروب الرياضة ، ولكن أكثر صحة لأنه لا يحتوي على السكر. يحتوي على حوالي 60 سعرة حرارية لكل 12 أوقية.

الحليب

على الرغم من الجدل الدائر حول فوائد الحليب ، ربطت العديد من الدراسات الحليب بتحسين الصحة. وتتراوح فوائده الصحية من الوقاية من السرطان إلى فقدان الوزن.

أظهر بحث حديث أجراه المركز الطبي بجامعة كانساس أن شرب الحليب يزيد من مستويات الجلوتاثيون في الدماغ. وذلك لأن الجلوتاثيون هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على درء تلف الخلايا الناتج عن الجزيئات الخطرة ، والمعروفة باسم الجذور الحرة. ترتبط الجذور الحرة بعدد من الأمراض ، بما في ذلك مرض باركنسون ومرض الزهايمر.

الاستهلاك اليومي الموصى به من منتجات الألبان للبالغين هو 3 حصص في اليوم.

خيارات مشروبات صحية غير الماء

لا شك أن الماء مفيد لصحتك. أثبتت العديد من الدراسات قدرته على المساعدة في إنقاص الوزن، والوقاية من الأمراض، وترطيب الجسم، وما إلى ذلك.

ولكن قد تفوتك الفوائد الصحية للمشروبات الصحية الأخرى ، إذا كان الماء هو كل ما تشربه. هذه المشروبات الثلاثة أدناه غنية بالمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة وفوائد غذائية أخرى يحتاجها جسمك.

ماء جوز الهند

اكتسبت مياه جوز الهند شعبية في السنوات الماضية. ويرجع ذلك إلى الأبحاث المنشورة التي أثبتت أن هذا المشروب المليء بالالكترولايت له إمكانات كبيرة لإعادة ترطيب الجسم ، خاصة بعد التمرين. أثبتت الدراسات أنه يعيد ملئ الجسم بشكل أفضل من الماء.

ماء جوز الهند هو أيضا مصدر غني للبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، الشوارد الطبيعية للجسم. يمكن أن يكون لماء جوز الهند نفس التأثيرات المرطبة لاستعادة العضلات مثل مشروب الرياضة ، ولكن أكثر صحة لأنه لا يحتوي على السكر. يحتوي على حوالي 60 سعرة حرارية لكل 12 أوقية.

الحليب

على الرغم من الجدل الدائر حول فوائد الحليب ، ربطت العديد من الدراسات الحليب بتحسين الصحة. وتتراوح فوائده الصحية من الوقاية من السرطان إلى فقدان الوزن.

أظهر بحث حديث أجراه المركز الطبي بجامعة كانساس أن شرب الحليب يزيد من مستويات الجلوتاثيون في الدماغ. وذلك لأن الجلوتاثيون هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على درء تلف الخلايا الناتج عن الجزيئات الخطرة ، والمعروفة باسم الجذور الحرة. ترتبط الجذور الحرة بعدد من الأمراض ، بما في ذلك مرض باركنسون ومرض الزهايمر.

الاستهلاك اليومي الموصى به من منتجات الألبان للبالغين هو 3 حصص في اليوم.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر مصدر قوة للتغذية بسبب إمكاناته في تحسين مجموعة واسعة من الحالات الصحية. وهذا يشمل خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول وتثبيت السكر في الدم ويمكن أن يساعد في تدمير الخلايا السرطانية. يمكن أن يساعد أيضًا في منع تكون اللويحات العصبية المرتبطة بمرض الزهايمر ، مع تحفيز منطقة ذاكرة نشاط الدماغ.

تعود هذه الفوائد الصحية بشكل رئيسي إلى محتوى الشاي الأخضر من مادة الكاتشين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب تلف الخلايا. علاوة على ذلك ، يتم معالجة الشاي الأخضر بشكل طفيف ، لذلك تحصل على مصدر نقي وغني بمضادات الأكسدة في كل كوب.