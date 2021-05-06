طبيب البوابة: 3 طرق جديدة وبسيطة لتعزيز مناعتك

بصرف النظر عن اتباع السلوك المناسب لـ كوفيد-19 ، يوصي الخبراء الناس بالعمل على تقوية مناعتهم...

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لا شك ان البقاء في المنزل، والتطعيم، والحفاظ على مناعتنا في حالة جيدة هي بعض الطرق التي يمكننا من خلالها منع فيروس كورونا الجديد من اصابتنا بالعدوى.

فيما يلي ثلاث طرق أبسط وأسهل لتعزيز مناعتك:

تناول مكملات فيتامين د

في دراسة أجريت على الأطفال ، حيث تم إعطاؤهم 1200 وحدة دولية من فيتامين D3 يوميًا ، كانوا أقل عرضة بنسبة 60 في المائة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا مقارنة بالأطفال الذين لم يتلقوا فيتامين د.

يجب أن يكون لديك أطعمة غنية بفيتامين (د) ، أو تقضي بعض الوقت في الشمس أو تستهلك مكملات فيتامين (د) للحفاظ على مناعتك قوية ومشدودة.

السيطرة على الوزن الزائد

وجدت دراسة أجرتها جامعة تافتس أنه عندما تناول 46 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن سعرات حرارية أقل لمدة ستة أشهر ، فإن جهاز المناعة لديهم يعمل بشكل أفضل. يمكن أن يؤدي خفض السعرات الحرارية بنسبة 10 في المائة فقط إلى حل مشكلة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. كما توصلت دراسات أخرى إلى نتائج مماثلة حيث فقد الأشخاص حوالي 5 كيلوغرامات من الوزن في شهر واحد.

تناول أطعمة غنية بالألياف

في إحدى الدراسات ، تم تغذية الفئران بالألياف القابلة للذوبان (النوع الموجود في الشوفان والتفاح). أظهر هؤلاء علامات أقل للمرض عندما تم إعطاؤهم مواد تخدع الجسم لكي يتصرف كما لو كان مصابًا بأي بكتيريا. على الرغم من أن الدراسات البشرية ضرورية لتأكيد النتائج ، فلا ضرر من تناول نظام غذائي غني بالألياف.

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