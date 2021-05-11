طبيب البوابة: 3 مجموعات فيتامينات ومعادن مثالية لصحة جيدة

في الآونة الأخيرة ، بدأنا جميعنا نتناول العديد من الفيتامينات والمعادن والمكملات الأخرى للحفاظ على صحتنا في حالة جيدة...

من تحسين صحة العظام إلى التعامل مع أمراض القلب ، تلعب المكملات الغذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د دورًا مهمًا في تحسين الصحة العامة.

على الرغم من أنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية من الأطعمة الطبيعية مثل الخضروات الورقية والأسماك والمكسرات ومنتجات الألبان ، إلا أن نقص أي عنصر غذائي أساسي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

لمساعدتك في تحقيق النتائج المرجوة من خلال المكملات ، إليك ثلاث مجموعات مكملات يجب مراعاتها:

فيتامين D3 والمغنيسيوم

فيتامين D3 والمغنيسيوم ، عندما يؤخذان معًا يمكن أن يفعلوا المعجزات. المغنيسيوم مهم للجسم لجعل فيتامين D3 قابل للامتصاص. تحتاج الإنزيمات الموجودة في الكلى والكبد إلى المزيد من المغنيسيوم لتكسير فيتامين D3. يساعد فيتامين D3 على تقوية المناعة وتنظيم ضغط الدم وتقوية العظام والعضلات والأسنان. المغنيسيوم يساعد في تخفيف توتر العضلات وتشنج العضلات.

تساعد كل من المغفيتامين هـ وأوميغا 3ذيات في التعامل مع أمراض القلب والحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم. أوميغا 3 وفيتامين هـ هما عنصران مغذيان مهمان يساعدان في التعامل مع مرض الشريان التاجي. وفقًا لدراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، فإن تناول أوميغا 3 وفيتامين هـ معًا يمكن أن يقلل من الأنسولين في الدم ومقاومة الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب التاجية.

يساعد المزيج أيضًا في تقليل VLDL (بروتين دهني منخفض الكثافة جدًا) للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول. تساعد أوميغا 3 أيضًا في خفض مستويات التوتر العام وتحسين الصحة النفسية.

المغنيسيوم والزنك

عند تناولهما معًا ، يكون للزنك والمغنيسيوم فوائد متبادلة. يساعد المغنيسيوم الجسم على تنظيم مستويات الزنك ، بينما يضمن الزنك امتصاص الجسم للمغنيسيوم بشكل فعال.

يساعد الزنك في هضم الأطعمة وتقوية جهاز المناعة وتكوين البروتينات والحفاظ على العظام قوية وصحية. يساعد المزيج أيضًا في تحسين نمط النوم ، ويعزز تعافي العضلات ، ويحسن الجلد ، ويعزز التمثيل الغذائي ويحافظ على توازن الكهارل.

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