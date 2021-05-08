الفلفل الحلو وفوائده الصحية

يفضله البعض نيئًا، بينما يفضله البعض الاخر مطبوخًا مع أطباقهم المفضلة، ومن الممكن كذلك تجفيف الفلفل الحلو وتحويله إلى مسحوق يستخدم كإحدى أنواع البهارات المحببة مع الطعام، فما هي فوائد الفلفل الحلو؟ وما هي قيمته الغذائية؟ ونرصد لكم أبرز هذه الفوائد على النحو التالي:



فقدان الوزن

يساعد في عملية التمثيل الغذائي، لذلك مهم في إنقاص الوزن، إذ يحفز العرق الذي يساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع.



تحسين البصر

يحتوي الفلفل الحلو، نسبة عالية من فيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، والتي تساعد على تقوية البصر والوقاية من أمراض العين مثل جفاف العين والعمى الليلى وإعتام عدسة العين وعدم وضوح الرؤية.



خفض ضغط الدم

يعد الفلفل الحلو غني بمركب الكابسيسين، والذي يحسن توسع الأوعية وخفض ضغط الدم، لذلك يقترح الخبراء إدراج الكمية الكافية من الفلفل الحلو يوميا فى الوجبات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.



تقوية المناعة

يحتوي الفلفل الحلو على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، وبيتا كاروتين، والتي تساعد في تحسين وظائف المناعة وتوفر تأثيرات وقائية ضد العدوى مثل البكتيريا والفيروسات.