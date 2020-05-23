طبيب البوابة: 3 نصائح صحية هامة في أول أيام العيد

مع انتهاء شهر رمضان يستعد المسلمون بلهفة لاستقبال عيد الفطر السعيد، ومثل كل عيد، يمكن أن ترتبط العادات الغذائية الخاطئة والاسراف في تناول الحلويات بحدوث عدد من المشاكل الصحية ومن أبرزها الاضطرابات المعوية، والحموضة، والانتفاخ.

ولتجنب الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي المختلفة في عيد الفطر إليكِ مجموعة من النصائح الطبية لعادات غذائية سليمة بعد رمضان:

عدم الإفراط في الأكل:

تقوم العديد من العائلات بإعداد أطباق شهية ودسمة في أول أيام العيد سواء على الفطور أو الغداء أو العشاء، الأمر الذي يسبب صدمة للمعدة التي اعتادت لمدة 30 يوماً على الاكل في مواعيد مختلفة وبكميات قليلة، ومن المعتقدات الخاطئة أن تناول المياه الغازية أو المشروبات الغازية يمكن أن تساعد على التخلص من عسر الهضم والغازات، ولكن تشير الدراسات الطبية إلى أن تناول المياه الغازية مع الوجبات يسبب عسر الهضم والإمساك. لذا يفضل البدء بوجبة صحية معتدلة الحجم في الصباح وتجنب المشروبات والمياه الغازية على الأقل في البداية وتناول كميات معقولة من الطعام خلال اليوم.

عدم الإفراط في تناول حلوى العيد:

الإفراط في تناول حلوى العيد من الأمور المرتبطة ارتباط مباشر بمشكلات الجهاز الهضمي وخاصةً الحموضة والإسهال نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الدسم، وفي الأغلب يتم تناول حلوى العيد صباحاً على معدة خاوية دون الاكتراث لحاجة المعدة للانتقال التدريجي بعد فترة الصيام. لذا يُفضل تناول كميات محدودة من حلوى العيد، وتناول الفواكه كتحلية طبيعية مفيدة للصحة بصفة عامة وللجهاز الهضمي بصفة خاصة.

عدم الإفراط في تناول المنبهات الشاي والقهوة:

يصاحب الاحتفال بقدوم العيد اعداد الكعك والمعمول والبيتي فور الذي يقدم في أغلب الأحيان مع فنجان من الشاي أو القهوة، ولكن للأسف يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الإكثار من تناول هذه المنبهات في أول أيام العيد، مما يسبب العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي كالإمساك، والحموضة، وعسر الهضم بالإضافة الى مشاكل أخرى مثل الارق والقلق وتسارع دقات القلب.