طبيب البوابة: 4 أسباب لتناول الإفطار للتخلص من الكيلوجرامات

"تناول فطور كملك؛ وغداء مثل الأمير؛ وعشاء مثل الفقير" - نحن جميعًا على دراية بهذا القول المأثور. ومع ذلك، عند محاولة التخلص من الكيلوغرامات، يتخطى معظم الناس وجبة الإفطار بسهولة لتقليل تناول السعرات الحرارية...

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إما أن يختاروا تناول فنجان من القهوة السوداء أو يبتعدون تمامًا عن تناول أي شيء في الصباح. على عكس الرأي السائد ، لا تؤدي هذه الممارسة إلى تسريع عملية إنقاص الوزن ، بل توقف تقدمك. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك لا تفوت وجبة الإفطار على الإطلاق عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات.

تبدأ عملية التمثيل الغذائي لديك

عندما تستيقظ في الصباح ، يتباطأ التمثيل الغذائي لديك بسبب الصيام في الليل. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إبطاء عملية حرق الدهون. لذلك ، من الضروري أن يكون لديك شيء في غضون ساعة بعد الاستيقاظ. يمكن أن يساعد الطبق المليء بوجبة صحية ومغذية في تعزيز التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية طوال اليوم. البيض ، والعصائر ، والشوفان ، والفواكه ، والألبان ، والبسكويت هي بعض خيارات الإفطار الصحية.

يقلل من تناول الطعام في الليل

تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة فطور مغذية وصحية وغنية بالألياف يقلل أيضًا من خطر الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الليل. أولئك الذين لا يأكلون ما يكفي في الصباح يميلون إلى اشتهاء الكربوهيدرات في وقت لاحق من اليوم. تساعد وجبة الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات على التحكم في مستوى السكر في الدم ودرء الرغبة الشديدة في تناول الطعام لاحقًا. الأشخاص الذين يتخطون الكربوهيدرات في الصباح يفرطون في تناول الكربوهيدرات في المساء.

يبقيك ممتلئًا

إن تناول وجبة الإفطار الغنية بالألياف في الصباح يبقيك ممتلئًا حتى وجبتك التالية في فترة ما بعد الظهر. هذا يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية والسكرية. يعد المضغ غير الصحي سببًا شائعًا يمكن أن يدمر خطة إنقاص الوزن. عندما تتخطى وجبة الإفطار ، تزداد فرص تذوق شهيتك في اليوم ، مما قد يفسد كل جهودك بسهولة.

يمنحك جرعة إضافية من البروتين

إن تفويت وجبة الإفطار في الصباح يعني أيضًا أنك تفقد العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك البروتين. إذا كنت تحاول التخلص من الكيلوجرامات لفترة طويلة ، فيجب أن تعرف مدى أهمية تناول كمية كافية من البروتين في اليوم. إنها اللبنة الأساسية للحياة التي تساعد على إصلاح الخلايا التالفة وبناء العضلات. يمنحك الإفطار جرعة إضافية من البروتين.

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