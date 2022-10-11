طبيب البوابة: 4 أشياء تجنبها عندما تجادل المراهقين عندما يصل أطفالك إلى سن المراهقة ، تتحول كل محادثة يجرونها مع والديهم إلى جدال محتدم أو مباراة صراخ. ويمكن أن يستمر ذلك حتى سن البلوغ أو يمكن أن يستمر لعدة سنوات. مهما كانت الظروف ، يواجه الأهل وقتًا عصيبًا في التفاهم مع المراهقين. في الواقع من المستنزف عقليًا وعاطفيًا أن تتجادل مع شخص تحبه.

إليك 4 أشياء يجب أن تضعها في اعتبارك:

طبيب البوابة: 4 أشياء تجنبها عندما تجادل المراهقين

لا تتجاهل شخصية طفلك

من أهم الأشياء التي يجب أن تتعلمها كوالد هو فهم طفلك. من المفيد للغاية في أن تصبح مرشدًا فعالًا ومربيًا لطفلك أثناء نموه ونضجه. ضع في اعتبارك أن لطفلك سمة شخصية مميزة ستستمر طوال حياته أو حياتها.

طبيب البوابة: 4 أشياء تجنبها عندما تجادل المراهقين

لا تطلب من طفلك أن يكبر

قد يكون من الصعب التعرف على المشاعر في بعض الأحيان. انظر إلى لغة جسد طفلك ، واستمع إلى ما يقوله ، ولاحظ سلوكه لتكوين فكرة عما يشعر به. إن فهم ما يشعرون به ولماذا يشعرون به يسمح لك بتحديد مشاعرهم والتعبير عنها وإدارتها بشكل أفضل. تقبل مشاعرهم.

طبيب البوابة: 4 أشياء تجنبها عندما تجادل المراهقين

لا تصعد النقاش

نحن كآباء نفشل في التخطيط للمستقبل ولسنا متأكدين من كيفية التعامل مع سلوك المراهق السيء والرد الوقح. وسرعان ما تتفاقم الأمور، ونعود إلى وضع الجدال. من الأهمية بمكان أن نتوقف عن الجدال قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. إن مفتاح النجاح هو التخطيط مسبقًا. حتى إذا ضغط ابننا المراهق على جميع الأزرار الخاطئة ، فتجنب الانجراف في جدال. إما أن نخطط لما سنقوله وكيف سنقوله ، أو نخطط لعدم قول أي شيء على الإطلاق بدلاً من المشاركة في المناقشة.

طبيب البوابة: 4 أشياء تجنبها عندما تجادل المراهقين

لا تتخلى عن التغيير

عندما يكون الأطفال غير مطيعين ويسيئون التصرف ، يجد بعض الآباء صعوبة في مواصلة أساليب التربية الحديثة. ولكن تذكر حتى لو تجادلت أنت وطفلك، فلا يزال هناك أمل لكما بالوصول الى تفاهم معين. يمكنك أنت وطفلك تحسين علاقتكما بشكل كبير إذا كنتما على استعداد للتغيير.

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