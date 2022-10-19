طبيب البوابة: 4 أطعمة تزيد مستويات الكوليسترول السيء الكوليسترول ليس سيئًا بطبيعته. إنها مادة موجودة بشكل طبيعي في جسمك وهي ضرورية لتكوين الخلايا والهرمونات المنتظمة ، إلى جانب وظائف أخرى. تزداد المشكلة عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول المنتشر في جسمك. وإذا لم يتم السيطرة عليه ، يمكن أن يكون خطيرًا حقًا ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يحدث ارتفاع الكوليسترول لأسباب متعددة ، أحدها هو الطعام الذي تتناوله. لا يقتصر الأمر على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول فحسب ، بل تشمل أيضًا الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة. فيما يلي بعض الأطعمة وأنماط الطهي التي قد ترفع مستويات الكوليسترول لديك سرًا.

طبيب البوابة: 4 أطعمة تزيد مستويات الكوليسترول السيء

1. المقليات

يمكن أن يزيد قلي طعامك من الدهون واستهلاك السعرات الحرارية والكوليسترول بمرور الوقت. الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون مقارنة بالأطعمة نفسها المطبوخة بشكل مختلف. الكثير من الوجبات السريعة اللذيذة مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي. غالبًا ما تحتوي الأطعمة المقلية أيضًا على دهون متحولة ضارة بصحة القلب والأوعية الدموية. بدلًا من القلي ، جرب شواء طعامك بدلًا من ذلك.

طبيب البوابة: 4 أطعمة تزيد مستويات الكوليسترول السيء

2. المخبوزات

غالبًا ما تُستخدم كلمة "مخبوزات" لبيع الأطعمة غير الصحية بدعوى كونها صحية. لكن هل هو كذلك؟ يمكن للمخبوزات المعبأة والمعالجة أن ترفع مستويات الكوليسترول بمرور الوقت.

تحتوي الوجبات الخفيفة المصنعة على نسبة عالية من الدهون وهي مصنوعة في الغالب من الكربوهيدرات المكررة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون الثلاثية في الدم ويسبب التهابًا في الجسم. يمكن لزيوت الطهي المستخدمة في هذه المنتجات المخبوزة والتي تبدو صحية أيضًا أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

طبيب البوابة: 4 أطعمة تزيد مستويات الكوليسترول السيء

3. اللحوم الحمراء المصنعة

اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية ، يرتبط استهلاك اللحوم المصنعة بانتظام بزيادة مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. جرب اختيار خيارات اللحوم الطازجة ، وفضل طهيها في المنزل بنفسك بزيت أقل.

طبيب البوابة: 4 أطعمة تزيد مستويات الكوليسترول السيء

4. الكحوليات

يرتبط شرب الكحول بانتظام بالارتفاع المحتمل لمستويات الكوليسترول. يمكن أن يؤثر استهلاك الكحول بكثرة على صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يزيد من مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. من الأفضل تجنب الشرب تمامًا. إذا اخترت ذلك ، فتأكد من تقليل تناولك للشرب باعتدال.

طبيب البوابة: 4 أطعمة تزيد مستويات الكوليسترول السيء

الخلاصة

ليس من الضروري الإقلاع عن هذه الأطعمة تمامًا ويمكنك تناولها من حين لآخر. ومع ذلك ، فإن تناول الأطعمة المقلية كل يوم ، وشرب الكحول كل يوم ، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك ويجعلك أكثر عرضة لمخاطر صحية خطيرة.

إلى جانب مراقبة ما تأكله وكميته ، اتبع أسلوب حياة صحي لضمان مستويات صحية من الكوليسترول. يتضمن ذلك ممارسة الرياضة بانتظام والنوم جيدًا والتحكم في أي ضغوط.

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