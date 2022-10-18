طبيب البوابة: 4 أطعمة خارقة أنت بحاجة إليها هل لا زلت تبحث عن أطعمة سوبر مغذية أو أطعمة خارقة؟ لا تبحث كثيراً، لدينا اليوم أهم أربعة مساحيق فائقة التغذية، يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للاستفادة منها.

طبيب البوابة: 4 أطعمة خارقة أنت بحاجة إليها

بودرة الكاكاو

كثيراً ما سمعنا عن فوائد مسحوق الكاكاو. تشمل المركبات الصحية الموجودة في الكاكاو فينيل إيثيل أمين ، وهو مركب عضوي معروف بتحسين الأداء الرياضي وتقليل الاكتئاب وتعزيز فقدان الوزن ومضادات الأكسدة مثل الفلافونول التي يُقال إنها تقلل ضغط الدم وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية. تحتوي ملعقة كبيرة من الكاكاو على ما يقرب من 2 جرام من الألياف - وهو أمر جيد دائمًا - ومن المعروف أيضًا أنه يساعد في رحلة إنقاص الوزن. اختر الكاكاو الطبيعي أو الخام ، بدلاً من الكاكاو المعالج - قد تضر الأطعمة المعالجة بمضادات الأكسدة القيمة. يعمل الكاكاو جيدًا في الوصفات بنكهة الشوكولاتة ، ويمكن أيضًا إضافته إلى التوابل أو صلصات اللحوم.

طبيب البوابة: 4 أطعمة خارقة أنت بحاجة إليها

مسحوق القنب

إذا كنت تسمع عن الفوائد الصحية لمسحوق القنب ، لكنك ترددت في استخدامه بسبب سمعته، فإليك ما تحتاج إلى معرفته: على الرغم من أن القنب من نفس جنس نبات الماريجوانا ، يحتوي القنب على أقل من 0.3٪ من التتراهيدروكانابينول بالوزن الجاف ولن يسبب أي تأثيرات نفسية.

القنب غني بالبروتين ومجموعة كاملة من الأحماض الأمينية التي تساعد على استعادة العضلات ونموها ، يوفر القنب الكثير من الألياف والمغنيسيوم (ضروري لصحة العظام المثلى) ودهون أوميغا 3 التي تفيد القلب. ومن المعروف أيضًا أنه يحسن صحة الجهاز الهضمي.

أضف القنب إلى دقيق الشوفان أو الكينوا وعصائر ما بعد التمرين. يمكنك أيضًا استبدال بعض الدقيق الموجود في الفطائر بمسحوق القنب.

طبيب البوابة: 4 أطعمة خارقة أنت بحاجة إليها

بذور الكتان

الكتان طعمه رائع والدهون الصحية التي يحتويها تساعد على خفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب. يقال إن قشور الكتان يوازن الهرمونات وربما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي. نظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان فيها تساعد على إبطاء عملية الهضم ، فيمكن أن تساعد أيضًا في التحكم في الشهية والمساعدة في إنقاص الوزن. أظهرت الأبحاث أنه يساعد أيضًا في محاربة الاكتئاب وتحسين المناعة.

إن طحن بذور الكتان الكاملة المقشرة إلى مسحوق يحرر مغذيتها ليتم امتصاصها بسهولة. ومع ذلك ، يطحن بكميات صغيرة لأن الكتان يتحلل بسرعة ؛ يمكنك تخزينه في الثلاجة أو الفريزر للحفاظ عليه طازجًا لفترة من الوقت.

تعتبر وجبة الكتان إضافة رائعة لألواح الطاقة محلية الصنع والخضروات المطبوخة. يمكن استخدامه أيضًا بدلاً من فتات الخبز.

طبيب البوابة: 4 أطعمة خارقة أنت بحاجة إليها

مسحوق الشمندر

يحتوي البنجر على النترات التي تتحول إلى حمض النيتريك في الجسم. يعمل حمض النيتريك على توسيع (توسع الأوعية الدموية) في الأوعية الدموية ، وزيادة تدفق الدم إلى عضلاتك أثناء عملها ومساعدتها على الأداء بشكل أكثر كفاءة.

يوفر مسحوق البنجر نترات أكثر تركيزًا من البنجر الكامل. كما ثبت أيضًا أن أرقام ضغط الدم بقيت في نطاق صحي بنفس النترات الموجودة بشكل طبيعي في البنجر ، كما أنها تحارب الالتهابات في الجسم. يضاف مسحوق جذر الشمندر الى العصائر أو الزبادي ، ويُضاف إلى البراونيز والمخبوزات الأخرى ، ويشرب - ممزوجًا بالماء - قبل نصف ساعة من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

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