طبيب البوابة: 4 فيتامينات ضرورية لصحتك

تناول الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن العضوية يساعد في الحصول على صحة جيدة وخالية من المشكلات الصحية التي تعكر صفو الحياة، حيث تعمل تلك العناصر على تنشيط الدورة الدموية بالجسم ومكافحة الفيروسات والبكتريا المسببة للأمراض.

فيتامين سي

يعتبر فيتامين سي من أشهر الفيتامينات التي يعرفها الجميع ويعرف الجميع فائدتها في الحماية من أمراض البرد والإنفلونزا، كما يعمل فيتامين سي كمضاد رائع للأكسدة وهذا يعني حماية الجسم من تراكم السموم به، كما يعزز من نشاط الجهاز المناعي المسؤول عن حماية الجسم من التعرض للمشكلات الصحية المختلفة.

فيتامين ك

يعتبر فيتامين ك من الفيتامينات الضرورية التي تعمل على الحماية من الإصابة بمشكلات جلطات الدم المختلفة الناتجة عن اتباع عادات سيئة كالتدخين وتناول الأغذية الغنية بالدهون، كما يمد عضلة القلب الطاقة التي تعمل على ضخ الدم بشكل أفضل مما يحمي من مشكلات انخفاض ضغط الدم.

فيتامين أ

يعتبر فيتامين أ أحد أهم الفيتامينات للحفاظ على جمال الجسم، حيث إنه يمد البشرة والشعر والأسنان بالعناصر التي تحتاجها مما يعزز من نشاط الدورة الدموية بتلك الأعضاء مما يحسن من مظهرها ويضيف للجسم جاذبية وجمالًا، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تناول الأغذية التي تحتوي على نسب كبيرة من فيتامين أ للحصول على جسم أفضل صحيًا وجماليًا.

فيتامين ب2

يعمل فيتامين ب2 على مساعدة الجسم في الحصول على الأكسجين بشكل أفضل حيث إنه يعزز من نشاط الرئتين مما يساعد على التنفس بشكل جيد، كما يعمل على زيادة طاقة الجسم ويعزز من نشاط الجهاز المناعي ويقلل من الشعور بالتوتر العصبي والقلق النفسي.