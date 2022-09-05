طبيب البوابة: 4 مشروبات مجربة لعلاج أوجاع المعدة سواء كنت تلقي باللوم على التغيير الموسمي أو الإفراط في تناول الطعام، فإن الانزعاج الناجم عن اضطراب المعدة يمكن أن يكون أسوأ تجربة. لكن معظمنا يعتمد على مضادات الحموضة والأقراص في شفاء الألم والاضطراب الجهاز الهضمي، على الرغم من معرفة الآثار الجانبية لاستخدامها لفترات طويلة. حسنًا ، إليك بعض المشروبات البسيطة المصنوعة منزليًا والتي تعمل بشكل جيد مثل الأدوية ، إذا تم تناولها باعتدال.

تابعنا من خلال هذه الخلطات البسيطة وإصلاح آلام المعدة.

طبيب البوابة: 4 مشروبات مجربة لعلاج أوجاع المعدة

1. شاي الشمر

يمكن أن تساعد بذور الشمر في تهدئة الإحساس بالحرقان في المعدة ، وذلك لأن الإنزيمات تساعد في امتصاص جزيئات الطعام بشكل أفضل. تساعد الألياف الموجودة في الشمر في تحسين حركة الأمعاء ويمكن أن تعالج الإمساك. لتحضير هذا الشاي ، خذ كوبًا من الماء واغليه جيدًا. ثم أضف ملعقة صغيرة من بذور الشمر و 2 أوراق تولسي مطحونة واتركها حتى تتخمر معاً. تشرب دافئة عدة مرات في اليوم للحصول على التهدئة.

طبيب البوابة: 4 مشروبات مجربة لعلاج أوجاع المعدة

2. خثارة اللبن

يمكن أن يساعد تناول البروبيوتيك في إصلاح صحة الجهاز الهضمي والأمعاء ، ويرجع ذلك إلى وجود البكتيريا الصحية. لتحضير هذا المشروب البسيط ، تناول كوبًا من اللبن الرائب الطازج البارد ، وملعقة صغيرة من مسحوق الكمون المطحون ، ورشة ملح أسود.

طبيب البوابة: 4 مشروبات مجربة لعلاج أوجاع المعدة

3. شاي الليمون

لعلاج اضطراب المعدة ، يمكنك تحضير شاي بسيط مع أوراق التولسي وشرائح الليمون وملعقة صغيرة من بذور القرنفل. لتحضير هذا الشاي ، خذ 3 أكواب من الماء وأضف 3-4 شرائح ليمون وأوراق تولسي وملعقة صغيرة من بذور القرنفل. قم بتخميرها بشكل جيد واستمتع بها.

طبيب البوابة: مشروبات تشفي آلام المعدة

4. شاي الزنجبيل

لصنع هذا الشاي البسيط ، خذ قدر وأضف كوبين من الماء وأضف 1 بوصة من الزنجبيل المبشور. يصفى ويصب الشاي. أضف القليل من العسل والفلفل الأسود ، فهذا يمكن أن يعالج الانتفاخ وعدم الراحة.

ملحوظة: إذا كنت تعاني من ألم شديد ، فعليك طلب المشورة الطبية قبل الذهاب إلى هذه العلاجات المنزلية.

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