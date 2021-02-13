طبيب البوابة: 4 مكونات طبيعية لعلاج السعال عند الأطفال 

السعال عملية لا إرادية تحدث من أجل تفريغ المجاري التنفسية العلوية من المخاط أو من أي شيء علق فيها. ويرجع السعال عند الأطفال لأسباب عديدة منها إصابته بالفيروسات أو التهاب في الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي أو ابتلاعه لأي جسم غريب أو الارتداد المعوي المريئي.

دليلك إلى الانواع المختلفة من سعال طفلك

قد يرافق السعال صوت صفير و هذا قد يدل على الإصابة بالالتهاب الرئوي و قد يترافق معها مخاط لكن غالبية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة لا يتمكنون من إخراج المخاط فيبتلعونه و قد يتقيئون بسببه.

و لو استمر السعال لمدة تزيد على الأربعة أسابيع فيكون سعالًا شديدًا يستوجب الكشف الطبي من أجل العلاج.

وصفات طبيعية لعلاج السعال :

السوائل بشكل عام تجعل السعال سهلًا على الطفل كما أنها تجعل التهابات البلع أكثر سهولة وتقي الطفل من التعرض للجفاف و لذلك شجعي طفلكِ على شرب الماء البارد و العصائر مع الشاي الخالي من الكافين مخلوظ به عسل النحل و يمكن لعلاج انسداد الأنف بالمخاط وضع نقاط فيه من محلول ملحي.

المكونات :

عصير ليمونة

1 ملعقة من عسل النحل

1 ملعقة كبيرة من البصل المبشور

ماء مغلي

الطريقة :

قومي بخلط المكونات معًا ثم ضعيها في أناء فيه ماء مغلي و قلبيها و اتركيها لمدة ساعتين ثم صفي الخليط الناتج من الشوائب و ضعيه في زجاجة مغلقة بإحكام ثم تناولي ملعقة كبيرة منه كل ساعتين.

الزعتر :

هو أكثر العلاجات الطبيعية استخداما للسعال فهو يلطف الجهاز التنفسي و يقلل من احتقان الحلق و لذلك ينصح بشرب منقوعه المغلي.

عسل النحل:

يساعد في الشفاء من السعال و يمكن إضافة ملعقة منه إلى كوب من اللبن الساخن أو الشاي و شربه بإنتظام كما يمكن خلط كميات متساوية منه و من عصير الليمون مع الماء الساخن و يمكن أيضًا تناول ملعقتين منه كل ساعتين فهذا من شأنه أن يساعد في تخليص الجسم من المخاط و التهابات الحلق كما يمكن إضافته لعصير الجزر.

البصل:

يساهم في العلاج من السعال و يمكن تناوله بأكثر من طريقة كحساء البصل أو خلط مسحوقه مع ملعقة من عسل النحل و تناولها يوميًا.

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