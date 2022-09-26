طبيب البوابة: 4 نصائح لتخفيف التوتر من أجل نوم أفضل لا يعد الحرمان من النوم والأرق شيئًا جديدًا في عالم اليوم. يعاني معظم الأشخاص من هذه المشكلات لأسباب مختلفة ، بما في ذلك الأمراض الكامنة والقلق والأهم من ذلك كله الإجهاد.

هذا صحيح؛ زيادة التوتر هو السبب الرئيسي لأرق الليالي وصعوبة الراحة. يفرز الجسم هرمونات تمنع النوم وتنشط استجابة القتال أو الهروب عندما تشعر بالتوتر أو الذعر.

لكن النوم السليم ضروري للوظيفة اليومية وصحتك العامة. بينما يحتاج التوتر إلى معالجة أكثر عمقًا ، يمكنك استخدام بعض تقنيات تخفيف التوتر الرائعة للحصول على قسط كافٍ من النوم.

طبيب البوابة: 4 نصائح لتخفيف التوتر من أجل نوم أفضل

1. التأمل

التأمل هو أحد أكثر طرق تخفيف التوتر شيوعًا. لقد ثبت أنه يساعد في مشاكل مثل الأرق. وإذا قمت بذلك بشكل صحيح ، يمكن أن يساعدك التأمل على إعادة تركيز طاقتك والشعور بتعب أقل.

في البداية ، قد تجد صعوبة في التركيز أثناء محاولة التأمل. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، يجب أن تكون قادرًا على تركيز عقلك على جسمك وأجزاءه المختلفة. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا محاولة ملاحظة أفكارك ومشاعرك وعواطفك دون إصدار أحكام.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات إرشادات التأمل مثل Headspace لممارسة التأمل الموجه. قد يكون التأمل الموجه أكثر سهولة بالنسبة للمبتدئين أيضًا ، ويمكنك الانتقال ببطء إلى اليقظة الذهنية أو تقنيات تأمل الجسم الأخرى.

طبيب البوابة: 4 نصائح لتخفيف التوتر من أجل نوم أفضل

2. ممارسة التنفس الحجابي

يعتبر التنفس البطني من العوامل الأخرى التي تساعد على التخلص من التوتر ، والتي تسمى أحيانًا التنفس البطني. إليك كيف يمكنك ممارستها:

استلقِ وضع إحدى يديك على بطنك والأخرى على صدرك .

خذ نفسًا عميقاً من أنفك ، واملأ بطنك بالهواء. تذكر أن صدرك يجب ألا يتحرك كثيرًا أثناء التنفس .

احبس أنفاسك لبضع ثوان. ثم حرر النفس من فمك بربط شفتيك. تأكد من شد عضلات بطنك .

استمر في تكرار الخطوات المذكورة أعلاه حتى تشعر بالاسترخاء قليلاً. القيام بذلك كل يوم قبل النوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل .

طبيب البوابة: 4 نصائح لتخفيف التوتر من أجل نوم أفضل

3. الاسترخاء التدريجي

قد تلاحظ في كثير من الأحيان أن مناطق أو عضلات معينة في جسمك تتوتر عند الشعور بالتوتر. يمكن أن يساعدك إرخاء كل من هذه العضلات في التخلص من التوتر. طريقة ممتازة للقيام بذلك هي تجربة الاسترخاء التدريجي.

استلقِ وأغمض عينيك. ثم ابدأ في الانقباض والاسترخاء ببطء ، مجموعة عضلية واحدة في كل مرة. يعد التركيز على مناطق مثل الرقبة والظهر حركة جيدة.

إذا تم القيام به بشكل جيد ومنتظم ، يمكن أن يكون الاسترخاء التدريجي أداة فعالة للغاية في مساعدتك على النوم بشكل أفضل. هذا لأنه يمكن أن يخفف الأوجاع والألم الطفيف في جسمك.

طبيب البوابة: 4 نصائح لتخفيف التوتر من أجل نوم أفضل

4. استخدام الموسيقى لتغفو

الموسيقى طريقة مجربة لتخفيف التوتر وحتى إعادة التركيز. يمكن أن يساعدك الاستماع للموسيقى الهادئة قبل النوم أو أثناءه على الاسترخاء سريعًا والنوم بشكل صحيح. ومع ذلك ، يجب أن تنتبه جيدًا للتأكد من أن مستوى الصوت ليس مرتفعًا جدًا ، وإلا ستشتت انتباهك بدلاً من النوم.

يمكنك تشغيل الموسيقى حتى قبل ساعات من النوم. على سبيل المثال ، قم بتشغيل بعض الآلات الموسيقية بمجرد عودتك إلى المنزل من العمل وتناول الطعام والاسترخاء أثناء الاستماع إليها. بهذه الطريقة ، بحلول الوقت الذي تذهب فيه للنوم ، ستكون قد خففت من التوتر بالفعل.

طبيب البوابة: 4 نصائح لتخفيف التوتر من أجل نوم أفضل

الاستنتاج

باستخدام تقنيات تخفيف التوتر المذكورة أعلاه ، لا ينبغي أن يكون الحصول على نوم طويل وصحي مشكلة. ومع ذلك ، تذكر أن الطرق المذكورة أعلاه هي طرق علاجية مؤقتة للاسترخاء. إذا كان السبب الجذري للتوتر هو مشكلة شخصية أو مشكلة في العمل أو أي شيء آخر في حياتك ، فمن الجيد طلب المساعدة من مستشار أو معالج.

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