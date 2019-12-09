طبيب البوابة: 5 أسباب لارتعاش اليدين

ترتعش اليدين بشكل عفوي قبل اي مقابلة أو حدث هام. واحيانا يمكن أن يصبح الارتعاش قويا لدرجة عدم القدرة على الإمساك باي شيء أو السيطرة على حركة اليدين. حسنًا ، إن ارتعاش اليدين أمر شائع عندما تكون عصبيًا أو مبتهجًا ، لكن عندما يحدث هذا دون أي سبب أو بسرعة زائدة ، قد يكون الأمر مدعاة للقلق ، خاصة وأن ارتعاش اليدين يرتبط أيضًا بمرض الشلل الرعاش (نوع اضطراب الأعصاب). لكن الهزات لا ترجع دائمًا إلى حالة صحية شديدة. هناك امور شائعة أخرى قد تصيب اليدين بالارتعاش.

إليك 5 أسباب محتملة أخرى قد تحدث :

إذا كنت محروما من النوم

الحرمان من النوم لا يسبب التوتر فحسب ، بل يمكن أن يزيد أيضًا من هزة جسمك المعتادة. جسمك بحاجة الى سبع - ثماني ساعات من النوم حتى يعمل عقلك بشكل صحيح. عندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة في الليل ، يبدأ عقلك في التعطل. مما يسبب تتداخل مع الأداء الطبيعي لجسمك.

إذا كنت تستهلك الكثير من الكافيين

يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الكافيين أيضًا على الجهاز العصبي ويجعلك تشعر بالقلق. يحدث الشيء نفسه عندما تستهلك الكثير من الشاي أو الكحول. الكافيين الموجود أيضًا في بعض الأدوية قد يزيد من ارتعاش اليدين.

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

العديد من الأدوية يمكن أن تجعل يديك غير مستقرة. هذه العقاقير تتداخل مع الجهاز العصبي المركزي والعضلات ، والتي تسبب الهزة. مثبطات الربو والصداع النصفي ومثبطات امتصاص السيروتونين هي بعض من العقاقير المذنبة.

إذا كنت تدخن بكثرة

يعتقد معظم الناس أن التدخين يمكن أن يقلل من مستويات التوتر لديهم ، ولكنه قد يزيد من القلق أيضًا. تحتوي السجائر على النيكوتين الذي يدخل مجرى الدم ويجعل قلبك ينبض بشكل أسرع. هذا ، بدوره ، يجعلك قلقًا وتبدأ يديك في الارتعاش.

إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي المركزي وهو ضروري لصنع الحمض النووي. لذلك ، إذا كنت لا تأكل اللحم أو البيض ، فقد يكون مستوى B12 لديك أقل. هذا يمكن أن يجعل يديك وساقيك ترتعش.