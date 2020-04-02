طبيب البوابة: 5 أطعمة تخفف من الالتهابات

يعد ظهور الالتهابات في الجسم أمر طبيعي، ويمكن علاج تلك الالتهابات عن طريق تناول بعض الأدوية التي تعمل على تخليص الجسم منها أو عن طريق تناول بعض الأغذية التي تعمل على تنقية الجسم من مسببات الالتهابات. بعض الأطعمة تعمل على تخليص الجسم من الالتهابات المختلفة الناتجة عن تعرضه للميكروبات والجراثيم المختلفة لتستمتعي بصحة مثالية وخالية من الالتهابات المزعجة.

الشاي الأخضر

يعتبر الأطباء الشاي الأخضر من أفضل الأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة، كما يعمل الشاي الأخضر في الحماية وعلاج بعض الحالات الصابة بأمراض السرطان المختلفة نظرًا لقدرته في الحماية من الالتهابات المختلفة، كما للشاي الأخضر فوائد صحية عديدة منها خفض نسبة الكوليسترول في الجسم والحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، لذلك احرصي على تناول كوب يومي من الشاي الأخضر لعلاج الالتهابات التي تظهر على البشرة.

الثوم

اشتهر الثوم عند القدماء المصريين كعلاج طبيعي للأمراض المختلفة نظرًا لوجود مضادات أكسدة قوية تعمل على تخليص الجسم وتعقيمه من البكتريا والجراثيم المسببة للأمراض والالتهابات المختلفة، كما يعمل الثوم على تقوية الجهاز المناعي الذي يحمي الجسم من الإصابات، ويمكن استخدام الثوم في علاج الالتهابات عن طريق تناوله في الصباح، لذلك احرصي على تناول الثوم بشكل يومي فهو عنصر مثالي يدخل في تصنيع مضادات الالتهاب والأدوية التي تساعد في قتل البكتريا والجراثيم.

الكركم

يعتبر الكركم من مضادات الالتهابات الرائعة التي يمكن الاعتماد عليها في تخليص الجسم من الالتهابات، كما يعتبر الكركم من الأغذية المضادة للشيخوخة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذلك احرصي على إدخال الكركم في برنامجك الغذائي اليومي لتحظي بصحة خالية من الالتهابات.

الزنجبيل

اشتهر الزنجبيل في الطب الهندي بقدراته الطبية والصحية العالية، حيث يستخدمه الهنود في علاج مشكلات الهضم المختلفة، كما يعمل الزنجبيل على مكافحة الالتهابات المختلفة ويمكن استخدامه لعلاج مشكلة الجيوب الأنفية والمفاصل وهذا ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحضير وتصنيع الأدوية الخاصة بتلك الالتهابات.

زيت الزعتر

لزيت الزعتر فوائد غذائية وصحية مختلفة منها علاج بعض التهابات الجهاز التنفسي وتخليص الجسم من الفيروسات والطفيليات التي تهاجم الجسم، قومي باستخدام زيت الزعتر في تحضير الوجبات اليومية لتحظي بصحة بخالية من الالتهابات المزعجة.