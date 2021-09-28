طبيب البوابة: 5 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان "أنت ما تأكله" - هذا القول المأثور له أهمية كبيرة عندما تتطلع إلى تحسين حالتك الصحية والتحول إلى عادات الأكل النظيفة. إذا كنت تأكل بشكل صحي ، فسوف تشعر تلقائيًا بالنشاط واللياقة. ولكن إذا كان الطعام في طبقك يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والمنتجات المكررة ، فإن الكسل والمشاكل الصحية أمر لا مفر منه.

عادات الأكل غير الصحية وخيارات الطعام السيئة يمكن أن تؤدي إلى عدد لا يحصى من أمراض الكبد والكلى والقلب. بينما يمكن علاج البعض إذا تم اكتشافه في الوقت المناسب ، يمكن أن يتحول البعض الآخر مثل السرطان إلى تهديد للحياة.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

كيف يمكن أن تؤدي اختياراتك الغذائية إلى الإصابة بالسرطان؟

يعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، ولكن يمكن الوقاية منه بإجراء تغييرات مناسبة في نمط الحياة. تنمو الخلايا السرطانية في الجسم لأسباب مختلفة، والنظام الغذائي غير الصحي هو واحد منها فقط. قلة النشاط البدني، والتدخين، والسمنة، والكحول، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية هي بعض العوامل الأخرى التي قد تلعب دورًا في ذلك. هناك أدلة متزايدة على أن عاداتنا الغذائية يمكن أن تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بالسرطان. لذلك، للبقاء بصحتك.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

تعرف على الأطعمة التي يجب عليك تجنبها:

اللحوم المصنعة

اللحوم والدواجن والأسماك والبيض كلها صحية بشرط أن يتم طهيها بشكل صحيح واستهلاكها باعتدال. يعتبر تناول أي منتجات حيوانية تم الحفاظ عليها عن طريق التدخين والتمليح غير صحية ويمكن أن تؤدي إلى مخاوف صحية تتراوح من زيادة الوزن إلى السرطان. ينتج عن معالجة اللحوم مركب يمكن أن يُكون مواد مسرطنة ويمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمعدة. بدلًا من اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي والسجق ، اطبخ اللحوم في المنزل.

أطعمة مقلية

الإفراط في تناول الأطعمة المقلية هو عنصر آخر يمكن أن يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية في الجسم. عندما يتم قلي أطعمة مثل البطاطا أو اللحوم في درجات حرارة عالية ، يتم تكوين مركب يسمى الأكريلاميد. تشير الدراسات إلى أن هذا المركب له خصائص مسرطنة وحتى أنه يدمر الحمض النووي. إلى جانب ذلك ، يمكن للأطعمة المقلية أيضًا أن تزيد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم المرتبطة بنمو الخلايا السرطانية. بدلًا من قلي الأطعمة ، ابحث عن طرق طهي صحية أخرى.

المنتجات المكررة

سواء كان دقيقًا مكررًا أو سكرًا أو زيتًا ، فكلها لديها القدرة على تعريضك لخطر الإصابة بالخلايا السرطانية. تشير الدراسات إلى أن السكر والكربوهيدرات المعالجة بشكل كبير يمكن أن تزيد من خطر الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم ، مما قد يفسح المجال لأنواع مختلفة من السرطان. أولئك الذين يحتوي نظامهم الغذائي على نسبة عالية من المنتجات المكررة معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي وبطانة الرحم (الرحم). حاول تقليل تناول المنتجات المكررة عن طريق إجراء مقايضات صحية. بدلًا من السكر، استخدم العسل ، استبدل الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة وانتقل من الزيت المكرر إلى زيت الخردل والزبدة المصفاة.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

المشروبات الكحولية والغازية

تحتوي المشروبات الكحولية والغازية على نسبة عالية من السكر المكرر ومحتوى السعرات الحرارية. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول أي من السائلين إلى زيادة أعداد الجذور الحرة في الجسم ، والتي بدورها يمكن أن تسبب الالتهاب. يتداخل الكحول أيضًا مع وظائف المناعة لديك، مما يجعل من الصعب على جسمك اكتشاف الخلايا السرطانية والسرطانية واستهدافها.

الأغذية المعلبة والمعبأة

توجد أنواع عديدة من الأطعمة المعبأة اليوم للاختيار من بينها. يمكن لهذا بالفعل أن يجعل عملية الطهي سهلة ، ولكنه قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان. معظم عبوات الطعام الجاهزة للطبخ مبطنة بمادة كيميائية تسمى بيسفينول أ (BPA). هذا المركب عندما يذوب في الطعام يمكن أن يسبب اختلالات هرمونية وتغيير في الحمض النووي والسرطان.

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