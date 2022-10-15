طبيب البوابة: 5 أطعمة تساعد الأطفال على التركيز تعتبر التغذية الصحيحة مهمة لأطفالك ، خاصة في سنوات نموهم ، حيث يمكن أن يؤدي تناول أطعمة معينة إلى تعزيز صحة عقولهم ونموهم وتطورهم. وتشمل هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الفوليك والحديد واليود والزنك والكولين والفيتامينات "أ" ، ب 12 و فيتامين "د".

شاركت الدكتورة أوما نايدو ، وهي طبيبة نفسية تغذوية وخبيرة في المخ وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد ، بعض الأغذية المفيدة للدماغ ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة أدمغة الأطفال.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تساعد الأطفال على التركيز

سموثي الفواكه مع الخضار

تعتبر العصائر طريقة رائعة لدمج العناصر الغذائية الصحية في النظام الغذائي لطفلك ، دون الشعور بأنهم يأكلون أي طعام صحي "مملاً".

أضف أطعمة فائقة الجودة إلى عصائرها مثل السبانخ الغنية بحمض الفوليك والألياف ، جنبًا إلى جنب مع بذور الشيا أو الجوز للحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف والبروتين. يمكنك تحسين النكهة عن طريق إضافة التوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة وجعل عصيرها كريميًا باستخدام الزبادي العادي غير المحلى الغني بالبروبيوتيك الصحي.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تساعد الأطفال على التركيز

الخضار المقلية في المقلاة الهوائية

غالبًا ما لا يكون الأطفال من محبي الخضار المطبوخة. من الطرق الرائعة لدمجها في النظام الغذائي لطفلك اختيار الخضار الملونة التي يحبونها وقليها أو استخدام المقلاة الهوائية لجعلها مقرمشة وعصرية.

يمكنك إضافة بعض التوابل التي يحبها طفلك ، مثل رقائق البردقوش والفلفل الحار. يمكنك أيضًا إعطائهم القليل من المايونيز كغموس.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تساعد الأطفال على التركيز

الحمص

البقوليات غنية بالحديد والزنك والبروتين والألياف ، وكلها ضرورية لنمو الدماغ. إذا كان طفلك لا يستمتع بتناول أطباق البقوليات ، يمكنك إدخالها في نظامهم الغذائي من خلال الحمص.

حاول تحضيره طازجًا في المنزل ، بدلاً من شراء الحمص المعبأ. يستمتع الأطفال بالحمص ويمكنك إقرانه بالبسكويت أو الطماطم أو الخيار أو الجزر أو شرائح التفاح.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تساعد الأطفال على التركيز

البيض

يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للفيتامينات A و D و B12 جنبًا إلى جنب مع الكولين. ثبت أن الكولين يحسن نمو المخ والذاكرة طويلة المدى. البيض غني أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين هـ. يمكنك تجربة وصفات مختلفة من البيض ، بناءً على رغبات طفلك.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تساعد الأطفال على التركيز

سمك السلمون

إذا كان طفلك يستمتع بتناول السمك في سن مبكرة ، فمن المحتمل أن يستمتع به لاحقًا أيضًا عندما يكبر ، وهو أمر رائع لأنه غني بالبروتينات قليلة الدسم والغنية بالفيتامينات.

سمك السلمون أيضًا طري ومعتدل للأطفال الصغار. إنه مصدر جيد لفيتامين ب 12 وأوميغا 3 ، اللذين يعززان نمو الدماغ والحالة المزاجية السعيدة. يمكنك تجربة وصفات أخرى بسمك السلمون لترى ما يحبه طفلك.

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