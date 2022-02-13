طبيب البوابة: 5 أطعمة تضر بصحة أسنان طفلك تتطلب الأسنان واللثة نفس القدر من العناية والاهتمام مثل أي جزء آخر من الجسم والفحوصات المنتظمة ضرورية لضمان صحة الأسنان واللثة المثلى. التسوس، البلاك ، وجع الأسنان ، الأسنان المتكسرة أو الأسنان الملطخة هي بعض مشاكل الأسنان التي يمكن للمرء أن يواجهها في الحياة اليومية نتيجة لسوء النظافة أو اتباع نظام غذائي سيء.

فيما يلي أسوأ خمسة أطعمة يجب تقليلها كجزء من نظام طفلك الغذائي لمنع أي ضرر لأسنانه.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تضر بصحة أسنان طفلك

الحلويات

سواء كانت حلوى أو سكاكر، فإن أي مادة غذائية تلتصق بالأسنان ليست جيدة لصحة الأسنان لأنها وليمة البكتيريا. بالإضافة إلى الأطعمة اللزجة الحلوة ، تعتبر الأطعمة الحامضة اللزجة أيضًا ضارة للغاية بصحة الأسنان لأنها تحتوي على حمض يؤدي إلى تآكل طبقة المينا.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تضر بصحة أسنان طفلك

الحمضيات

مثل الفواكه الحامضة ، تحتوي الفواكه الحمضية والعصائر أيضًا على نسبة عالية من الأحماض التي تضر بالمينا. الحامض والليمون والبرتقال كلها حمضية ، والبرتقال هو الخيار الأكثر أمانًا نظرًا لاحتوائه على أقل نسبة حمضية. تأكد من أن طفلك يستهلك هذه الفاكهة باعتدال ويستخدم مصاصة أثناء شرب العصائر الحمضية حتى لا يحدث مباشرة مع الأسنان.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تضر بصحة أسنان طفلك

البوشار

طبيب البوابة: 5 أطعمة تضر بصحة أسنان طفلك على الرغم من أنها مصنوعة من حبوب ذرة القمح الكامل وهي وجبة خفيفة صحية للغاية ، إلا أنها يمكن أن تعلق في كثير من الأحيان تحت بطانة اللثة وتسبب الفوضى في شكل التهابات اللثة. يُنصح بشدة بغسل الأسنان بعد تناول البوشار لأنه يساعد على التخلص من أي أجزاء عالقة من النواة.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تضر بصحة أسنان طفلك

المشروبات الغازية

الأطفال لديهم أسنان طرية شديدة الحساسية للمشروبات الساخنة أو الباردة. المشروبات الغازية ليست ضارة بالجسم فقط ولكنها ضارة أيضًا بالفم. تتعرض الأسنان لحمض الكربونيك الموجود في هذه المشروبات مما يؤدي إلى تلف المينا ، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس. يعد شطف الأسنان بعد تناول مشروب غازي أفضل طريقة لتقليل الآثار الضارة لهذه المشروبات.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تضر بصحة أسنان طفلك

شيبس البطاطس

تحتوي رقائق البطاطس والمقرمشات الأخرى على كميات ضخمة من النشا الذي يتحول في النهاية إلى سكر ويضر الأسنان. بالإضافة إلى ذلك ، تميل هذه المواد الغذائية أيضًا إلى الالتصاق بين الأسنان وتتغذى البكتيريا الموجودة في لوحة الأسنان عليها. كلما طال التصاق هذه الرقائق بالأسنان ، زاد الوقت الذي تتغذى فيه البكتيريا عليها ، وزادت فرص تكوين التسوس. تأكد من قيام طفلك بتنظيف أسنانه بشكل صحيح لإزالة أي شظايا متبقية.

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