البوابة - سلس البول هو حالة شائعة تصيب الكثير من الناس ، وخاصة النساء. وهي حالة تنطوي على فقدان لا إرادي للبول نتيجة لقاع الحوض الضعيف. قاع الحوض عبارة عن مجموعة من العضلات التي تدعم المثانة والرحم والأمعاء. عندما تضعف هذه العضلات ، فإنها لا تعود قادرة على دعم هذه الأعضاء بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى سلس البول.

طبيب البوابة: 5 أعراض للإصابة بحالة سلس البول

خمس علامات تدل على ضعف قاع الحوض :



ضعف حركة الأمعاء

يقول الأطباء إن تسرب البول أثناء ممارسة الرياضة أو العطس أو السعال أو الضحك بشدة هو أحد أكثر العلامات شيوعًا لقاع الحوض الضعيف. عندما تكون عضلات قاع الحوض ضعيفة ، فإنها لا تستطيع دعم المثانة بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى تسرب البول عند ممارسة الضغط على المثانة . ضعف قاع الحوض هو عدم القدرة على الاسترخاء وتنسيق عضلات قاع الحوض بشكل صحيح للحصول على حركة الأمعاء. تشمل الأعراض الإمساك ، والجهد من أجل التبرز ، وتسرب البول أو البراز ، والحاجة المتكررة للتبول.



خروج الريح من المهبل أو الشرج بشكل متكرر

تدعم عضلات قاع الحوض أيضًا المستقيم ويمكن أن تساهم في سلس الغازات والبراز إذا كانت ضعيفة. أيضًا ، عندما تخرج السدادة بسهولة من المهبل ، فهذا يشير أيضًا إلى أن قوة قاع الحوض غير كافية.



عدم الوصول إلى الحمام في الوقت المحدد

إذا وجدت نفسك تندفع إلى الحمام ، ولكنك لا تصل إلى الحمام في الوقت المناسب ، فقد يكون ذلك علامة على ضعف قاع الحوض. عضلات قاع الحوض هي المسؤولة عن التحكم في المثانة وحبس البول ، ولكن عندما تكون ضعيفة ، قد لا تتمكن من الصمود لفترة طويلة .



فقدان الإحساس في المهبل

عندما تكون عضلات قاع الحوض ضعيفة ، يمكن أن تؤثر أيضًا على الإحساس في المهبل. هذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة تحقيق النشوة الجنسية أو انخفاض المتعة الجنسية.



الشعور بثقل أو انتفاخ في فتحة المهبل

هذه علامة على أن عضلات قاع الحوض لا تدعم الرحم والمهبل بشكل صحيح ، وبدأت الأعضاء بالانتفاخ لأسفل في القناة المهبلية.



النتيجة

في الختام ، إذا واجهت أيًا من هذه العلامات ، فقد يشير ذلك إلى ضعف قاع الحوض. استشر طبيبك للحصول على المشورة وخيارات العلاج ، والتي قد تشمل تمارين قاع الحوض ، وتغيير نمط الحياة أو الجراحة في بعض الحالات. من المهم طلب المساعدة وعدم ترك سلس البول يؤثر على جودة حياتك.

