طبيب البوابة: 5 أعشاب لعلاج حب الشباب

يحدث حب الشباب عادة عندما يكون هناك إفراط في إنتاج الزيت أو الزهم الذي يختلط بالخلايا الميتة التي تسد المسام على الجلد. عندما يحدث هذا ، تتسبب البكتيريا في الالتهابات والنتوءات على الجلد. هناك العديد من أسباب حب الشباب مثل الحساسية لأنواع معينة من الماكياج والتغيرات الهرمونية والتوتر بالإضافة إلى نوع الطعام الذي يستهلك في كثير من الأحيان. يُعالج معظم حب الشباب عن طريق استخدام الأدوية ولكن قد تفاجأ عندما تجد أن هناك طرقًا طبيعية لعلاج نوبات التوهج لديك.

5 أعشاب مفيدة للتخفيف من حب الشباب

الصبار. هو نبات عشبي مدهش بسبب استخداماته المتعددة. من معالجة الجروح والحروق إلى تزويدك بالعناصر الغذائية الأساسية عند تحويلها إلى عصير ، هناك فائدة أخرى يمكن إضافتها إلى هذا النبات وهي القدرة على علاج حب الشباب. في الواقع لب النبات مطهر جيد للبشرة ويمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب. ببساطة قم بشق جلد الصبار وضعه مباشرة على الجلد للحصول على الراحة.

الليمون. الشيء الرائع في الليمون هو أنه متاح بسهولة حتى تتمكن من استخدام هذا العلاج في أي وقت تحتاج إليه. ابدأ بغسل وجهك للتخلص من أي أوساخ أو شوائب على بشرتك. أضف القليل من عصير الليمون إلى كرة قطنية ثم ضعه على وجهك. هناك علاج آخر محتمل هو "التنظيف بالبخار" حيث تضع وجهك فوق وعاء بخار من عصير الليمون مع منشفة فوق رأسك لمنع البخار من الهروب. يساعد ذلك على تفكيك أي زيت أو خلايا الجلد الميتة حتى تتمكن من مسحها بعد ذلك.

الخيار. الخيار الآخر المحتمل لحب الشباب هو الخيار. هذه الخضروات ليست جيدة فقط لصحتك العامة ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف حب الشباب. كل ما عليك فعله هو مزج اللب حتى يصبح سائلًا ووضعه على حب الشباب. يمكنك أيضًا شرب أربعة إلى خمسة أكواب من عصير الخيار يوميًا لمدة أسبوع للمساعدة في تطهير الجهاز اللمفاوي وكذلك الدم للمساعدة في التخلص من مشاكل حب الشباب.

الثوم. يعتقد أن هذا العشب هو فعال جدا في علاج حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا. يمكنك وضعه على حب الشباب للمساعدة على تنظيف بشرتك أو ابتلاعها أيهما تفضل. بالطبع ، تحتاج إلى تخفيف الثوم أولاً قبل وضعه على بشرتك.

النعناع. يعمل المنثول الموجود في النعناع كمسكن للألم ومضاد للالتهابات مما يجعله علاجًا مثاليًا لحب الشباب. على الرغم من أنه لن يعالج حب الشباب ، إلا أنه يمكن أن يساعد في تقليل التورم وتقليل الألم المصاحب له. يجب عليك أولاً هرس الأوراق للحصول على العصير من النبات ثم غسل وجهك قبل وضع المعجون. اتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل شطفه بالماء البارد.

يمكن علاج ظهور حب الشباب دون الحاجة إلى الاعتماد على الأدوية طوال الوقت. مع الأعشاب التالية المذكورة أعلاه ، سيكون من الأسهل والأرخص علاج مشكلة حب الشباب في المنزل.