طبيب البوابة: 5 أعشاب يمكن أن تساعدك على الحمل

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وجدت بعض الدراسات الحديثة أن بعض الأعشاب يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الخصوبة.

فيما يلي قائمة بخمسة أعشاب يمكن أن تكون مفيدة:

الاسبرجوس (الهليون)

يعتبر الهليون منشطًا تناسليًا للإناث وكما يوحي الاسم ، فإن المنشط له القدرة على زيادة الخصوبة والحيوية.

إنه غني بفيتويستروغنز ، وهي مجموعة من المركبات التي تحدث بشكل طبيعي والتي لها بنية كيميائية مماثلة للإستروجين ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الدورة التناسلية.

كما أنه يساعد في تقليل التوتر الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة. كما أنها تستخدم لأعراض انقطاع الطمث ولزيادة الرضاعة.

الاشواغاندا – الاشواجندا (عبعب منوم)

تستخدم الاشواغاندا تقليديا لعلاج مشاكل الخصوبة عند الرجال. يُعتقد أنه يحسن جودة السائل المنوي والانتصاب وعدد الحيوانات المنوية.

يساعد في تحسين الصحة الجنسية للذكور في اضطرابات مثل العجز الجنسي والعقم غير المبرر.

Agnus castus (تشاستيبيري)

اقترحت بعض الدراسات الصغيرة أن تشاستيبيري يوازن الهرمونات التناسلية ويساعد في تنظيم الدورة الشهرية.

كما أن عدم انتظام الدورة الشهرية يجعل من الصعب على العديد من النساء الحمل.

كوهوش اسود

يقال إن هذه العشبة تعمل على تحسين خصوبة المرأة. يُعتقد أنه يحفز المبايض ويعطي الإباضة دفعة.

الأعشاب الصينية

لا توجد أدلة كثيرة ، لكن يقال إن الأعشاب الصينية تحسن الخصوبة عند تناولها مع أدوية أخرى للخصوبة. ومع ذلك ، فإن تأثير الأعشاب الصينية على الخصوبة عند تناولها بمفردها لم يتم اختباره وإثباته بعد.

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