طبيب البوابة: 5 أمراض نسائية خطيرة وصامتة كل امرأة ستواجه مشكلة من المشاكل النسائية في مرحلة ما من حياتها. في معظم الحالات ، تكون هذه الأمراض والأعراض غير مزمنة ويمكن علاجها باستخدام الادوية الموصوفة من الطبيب، ولكن في بعض الحالات هناك أمراض لها عواقب وخيمة وتضر بخصوبة المرأة ونوعية حياتها.

طبيب البوابة: 5 أمراض نسائية خطيرة وصامتة

ولكن هناك بعض الأعراض، إذا تركت دون علاج ، قد يكون لها آثار كارثية. فسرطان عنق الرحم ، والكلاميديا ​​، والسيلان ، والعدوى البكتيرية ، والعدوى الفطرية يؤدي إلى إفرازات غير طبيعية ، والاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية. تعالوا نتعرف على 5 أمراض يجب أن تكون النساء على دراية بها وتطلب استشارة الطبيبة النسائية إذا تعرضن لها:

طبيب البوابة: 5 أمراض نسائية خطيرة وصامتة

الإفرازات المهبلية غير الطبيعية

أولاً، هناك إفرازات طبيعية وأخرى غير طبيعية، من الإفرازات الطبيعية هي الإفرازات البيضاء اللزجة التي تأتي خلال دورتك الشهرية، وهي افرازات مفيدة تحمي المهبل من العدوى البكتيرية وقد تزداد أثناء الحمل والرضاعة. ولكن إذا كان لديك إفرازات مهبلية ذات تدفق أو رائحة غير عادية، فقد يشير هذا الى الاصابة بالعدوى. يمكن أن يتهيج مهبل المرأة بسبب الصابون المعطر والكريمات والمستحضرات وحتى الفوط الصحية. إذا لاحظت إفرازات غير طبيعية لأي سبب، توقفي عن استخدام هذه المواد وراقبي الافرازات اذا توقفت فقد حللت المشكلة.

النزيف المهبلي

إذا كنت تأخذين حبوب منع الحمل أو تعانين من اختلالات هرمونية، فقد تواجهين نزيفًا بين فترات الدورة الشهرية لا علاقة له بأمراض النساء. ومع ذلك، قد يكون النزيف الطارئ ضارًا. ويمكن أن يرتبط النزيف المفرط أو غير المعتاد أحيانًا بتغيير في نمط دورتك الشهرية. قد تكون الدورة غير المنتظمة أو القصيرة أو الطويلة أو الألم الشديد غير المعتاد أثناء الدورة الشهرية علامة على الاصابة بأمراض مثل الانتباذ البطاني الرحمي أو الأورام الليفية أو أكياس المبيض أو السرطان إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا.

الحكة المهبلية

من الاعراض الشائعة للإصابة بالعدوى الفطرية أو البكتيرية الشعور بعدم الراحة في المنطقة التناسلية، والاحمرار والتورم والحكة الشديدة؛ وهذه علامة تحذير ويفضل استشارة الطبيبة النسائية لمعرفة الأسباب وعلاجها بسرعة.

آلام الحوض

يبدأ الانزعاج عادةً على شكل ألم نابض خفيف في منطقة أسفل البطن أو الحوض. هذا الألم يختلف عن تقلصات الدورة الشهرية المعتادة. ولا ينبغي تجاهله. وهو علامة على وجود عدوى في الجهاز التناسلي أو حالة التهابية أو كيس على المبيض أو حتى التهاب الزائدة الدودية. ويمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في تلف الأنابيب والمبيض والرحم ، مما يؤدي إلى العقم.

التبول المتكرر

الحاجة المتكررة للتبول مع الشعور بألم شديد لاذع قد يشير إلى عدة أمراض منها التهاب المثانة، الامراض المنقولة جنسياً أو الورم الليفي أو كيس المبيض الذي يضغط على المثانة. لذا يفضل استشارة الطبيبة فوراً.

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