طبيب البوابة: 5 حقائق مثيرة عن الجنس لم تكن تعرفها

لا شك أن الجنس هو أفضل طريقة للاسترخاء والاستمتاع. إنه مفتاح العلاقة السعيدة والناجحة...

إلى جانب الفوائد الصحية الواضحة ، فإن الجنس ممتع ومرضٍ حقًا. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بهذا ، فإن معظم الناس لا يدركون الحقائق الأساسية التي تحيط بالجنس. لذلك ، نقدم لك بعض الحقائق المذهلة حول الجنس التي ربما لم تكن تعرفها.

المدة المثالية لممارسة الجنس

كل تلك التخيلات حول الحصول عليها لمدة ساعة هي بصراحة مزيفة حقًا. الوقت المثالي المطلوب لممارسة الجنس هو من 8 إلى 13 دقيقة. يمكن للزوجين العاديين تجربة هزات الجماع خلال هذه الفترة الزمنية. ولكن ، هناك دائمًا مجال لتحسين أدائك في السرير.

الجنس رائع بعد التمرين!

هل تبحث عن جلسة جنسية ساخنة؟ لا تفكر أكثر. ترتفع مستويات هرمون التستوستيرون والإستروجين بعد التمارين وتزيد من الدورة الدموية حول الأعضاء التناسلية. هذا يحسن الدافع الجنسي بشكل كبير ويساعد على تعزيز احترام الذات ، مما يساعدك على الشعور بالثقة أثناء ممارسة الجنس.

المداعبة تسرع النشوة الجنسية عند المرأة

أنت تعرف الآن لماذا تستغرق بعض النساء وقتًا طويلاً جدًا للوصول إلى النشوة الجنسية أو لماذا يقومون ببساطة بتزييف هزات الجماع. قام الباحثون بتحليل أن متوسط ​​هزات الجماع لدى المرأة في 4 إلى 5 دقائق عن طريق الاستمناء ، مقارنة بالنشوة الجنسية في 12 إلى 20 دقيقة. يعتمد ذلك على كيفية تشغيلها أثناء الجماع.

الواقي المناسب يزيد المتعة

لا يتم استخدام الواقي الذكري فقط للحماية من الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بل إنه أيضًا ممتع للغاية. تم تصميم الواقيات الذكرية التي يتم تصنيعها في العصر الحديث لتوفير حماية إضافية وأيضًا لتوفير أفضل متعة جنسية ممكنة. هناك واقيات ذكرية منقطة ومضلعة لتمنحك أنت وشريكك وقتًا ممتعًا ومثيرًا في السرير.

الأحلام الجنسية شائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها

تشير الدراسات إلى أن الناس يميلون إلى إنكار وجود أحلام جنسية على الإطلاق ، في حين أن النسبة في الواقع أعلى مما نعتقد جميعًا. حوالي 10٪ من الأحلام هي أحلام جنسية ومن المحتمل أن تحدث بين الأشخاص النشطين جنسياً أو المرتبطين بعلاقة. عادة ما يشعر الناس بالحرج من الاعتراف بحلمهم الجنسي.