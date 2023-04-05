طبيب البوابة: 5 طرق للتخلص من الإمساك المزمن

البوابة - الإمساك المزمن هو حالة نموذجية تصيب الصائمين خلال شهر رمضان، ويمكن أن تصيب النساء بشكل أكثر، خاصة أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة، وكبار السن الذين يستخدمون أدوية أو مكملات غذائية معينة. إذا كنت تستهلك القليل من الألياف أو لا تتناولها على الإطلاق، فقد ينتج عن ذلك الإمساك المزمن.

ويعتبر انسداد الأمعاء أحد الآثار الجانبية السلبية للإمساك المزمن. حيث يعاني المريض من عدم القدرة على إخراج الغازات أو التبرز بسبب توقف الجهاز الهضمي عن العمل. ومن الأعراض المحتملة أن يؤدي انسداد الأمعاء إلى انتفاخ البطن وآلام المعدة.

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ما الذي يسبب انسداد الأمعاء؟

أحد أنواع الانسداد النموذجي هو انحشار البراز. يحدث هذا عندما تستقر كتلة صلبة كبيرة من البراز في الجهاز الهضمي ولا يمكن طردها بشكل طبيعي. هناك العديد من الطرق التي قد تؤدي إلى انسداد أمعائك. قد تنحرف أمعائك في مكان واحد وتغلقها وتمنع أي شيء من التدفق. قد تنتفخ وتتهيج. مثل التلسكوب ، يمكن أن ينتقل جزء من أمعائك إلى جزء آخر. وقد تصبح أمعائك ضيقة جدًا بحيث يتعذر على أي شيء المرور عبرها بسبب ندبة أو فتق. يمكن أن يسد الورم أو أي شكل آخر من أشكال التطور داخل أمعائك.

الأعراض والأسباب:

تشمل علامات وأعراض الإمساك التالية:

أقل من ثلاث حركات للأمعاء كل أسبوع براز قوي وجاف وجود انسداد في المستقيم. يعاني من آلام في حركة الأمعاء الشعور بالامتلاء حتى بعد التبرز

1. استهلك قشور السيليوم ( Psyllium husk)

للتخفيف من الإمساك ، فإن الألياف غير القابلة للتخمير القابلة للذوبان مثل قشور السيليوم هي الخيار الأفضل. يعتبر سيلليوم من الملينات الكتلية. يشير هذا إلى أنه يمتص الماء في أمعائك ، ويسهل حركة الأمعاء ، ويمكن أن يساعد في تعزيز الانتظام دون التسبب في زيادة الغازات.

2. اليوغا لتخفيف الإمساك

يقال أن العديد من وضعيات اليوغا يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن، نظرًا لأنها تعزز وظائف الجهاز الهضمي وتشجع على مرور البراز أو الغازات. تحت إشراف محترف ، قم بتنفيذ هذه الوضعيات (Malasana- Camel pos -Pawanmuktasana) مع أي أدوات ضرورية ، مثل وسادة ، وكرسي ، وما إلى ذلك. اثبت على كل وضع لمدة 30 ثانية على الأقل في كل مرة ، ثم كرر لثلاث مجموعات.

3. النشاط البدني والنظام الغذائي

كل ما عليك فعله هو تغيير نظامك الغذائي وزيادة نشاطك البدني إذا كنت ترغب في الحصول على حركات أمعاء منتظمة وصحية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك شرب المزيد من الماء ، وإدراج الزبادي في نظامك الغذائي ، واستهلاك الكثير من المنتجات غير المطبوخة. تناول بذور الكتان والخضروات الغنية بالألياف وقلل من تناول الفلفل الحار والكربوهيدرات.

4. تغييرات في نمط الحياة

يمكنك إدارة الإمساك بشكل فعال عن طريق إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة. قلل من كمية الكحول والقهوة التي تستهلكها وزد من استهلاكك للمياه بدلاً من ذلك لأن كلاهما يسبب لك الجفاف. استهلك المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات النيئة مع تجنب الأطعمة المصنعة واللحوم والحليب والجبن. ينصح بتناول ما بين 20 و 35 جرامًا من الألياف لكل شخص يوميًا.

5. شرب المزيد من الماء

يمكن أن ينتج الإمساك عن الجفاف المزمن. الحفاظ على الرطوبة وشرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية لتجنب ذلك. ترطيب نفسك سيحافظ على رطوبة الأعضاء الداخلية ويساعد في طرد البراز بشكل صحيح. قد يساعد شرب بعض المياه الغازية الخالية من السكر (الماء الفوار) الشخص المصاب بالإمساك.

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