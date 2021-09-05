طبيب البوابة: 5 علامات تحذيرية مبكرة للخرف

النسيان الخفيف أمر طبيعي بين الناس من جميع الفئات العمرية. لدينا جميعًا أيام لا يمكننا فيها العثور على محفظتنا أو مفاتيح السيارة أو لا يمكننا تذكر اسم زميلنا السابق الذي التقينا به فجأة بعد سنوات...

إن أذهاننا مشغولة بمعالجة الأنشطة المختلفة لليوم التي نفقدها أحيانًا تفاصيل صغيرة أقل أهمية. يطلق عليه إشكالية عندما يصبح شديدًا ويبدأ في التدخل في أنشطتنا اليومية.

مع تقدم العمر ، نصبح أكثر عرضة للإصابة بحالات الصحة العقلية المعروفة باسم الخرف. إنه ليس مرضًا محددًا ، ولكنه مجموعة من الحالات التي تتميز بضعف وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ ، مثل فقدان الذاكرة والحكم. تشير الدراسات إلى وجود بعض العلامات التحذيرية الدقيقة قبل ظهور الخرف. على الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة الصحية العقلية ولا يمكن الوقاية منها ، فإن بدء العلاج مبكرًا يمكن أن يساعدك على إدارتها بطريقة أفضل.

فيما يلي 5 علامات تحذيرية مبكرة للخرف :

عدم القدرة على اكتشاف الكلام

وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثو أكسفورد ، فإن عدم القدرة على اكتشاف الكلام في محيط صاخب يمكن أن يشير أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف. يمكن اعتبار عدم القدرة على اكتشاف الكلام بشكل عام علامة على ضعف السمع ، لكن باحثي أكسفورد ربطوه بالخرف أيضًا. وفقًا للباحثين ، فإن أولئك الذين عانوا من السمع في البيئة الصاخبة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يجدوا صعوبة في السمع.

فقدان الذاكرة

يعد فقدان الذاكرة أحد الأعراض الأولية للخرف. غالبًا ما يجد الشخص الذي على وشك تطوير هذه الحالة صعوبة في تذكر المعلومات. إنهم يعتمدون على العائلة والأصدقاء لتتبع مثل هذه التفاصيل. الأشخاص الذين ينسون من حين لآخر أمرًا ما ثم يتذكرونه لاحقًا لا يوصفون بأنه خَرَف. إنها مجرد قضية متعلقة بالعمر.

تجد صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة

مع الخرف ، يصبح القيام بالمهام الأساسية مثل صنع كوب من الشاي وتشغيل الكمبيوتر أمرًا صعبًا. هذه بعض المهام التي ربما تكون قد قمت بها لعدة سنوات ومع ذلك تجد صعوبة في إكمالها. قد تواجه هذه الصعوبة في العمل أو المنزل.

تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

قد يجد الأشخاص المصابون بالخرف أيضًا صعوبة في المشاركة في محادثة أو صياغة أفكارهم في كلمات. قد ينسون ما كانوا يتحدثون عنه أو ما قاله الشخص الآخر. قد يكون إجراء محادثة مع مثل هذا الشخص أمرًا صعبًا ، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول للانتهاء منه. حتى أن العديد من الأشخاص يبدأون في التهجئة بشكل غير صحيح أو يرتكبون أخطاء نحوية أو يصبح من الصعب قراءة خط يدهم.

تغير المزاج

يمكنك بسهولة التعرف على علامات الخرف من خلال تغير المزاج المتكرر. قد تشعر أحيانًا بالسعادة والحيوية بينما قد يبدو الآخرون قاتمين. سيكون هناك تحول تدريجي في الشخصية ، والذي سيكون واضحًا تمامًا. الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب معرضون أيضًا لخطر الإصابة بهذه الحالة.

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