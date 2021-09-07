طبيب البوابة: 5 علامات تدل على أنك لا تهضم الدهون بشكل صحيح

في عالم الأكل الصحي، لا تتمتع الدهون حقًا بسمعة طيبة. إنه اعتقاد عام أن تناول الدهون يجعلك سمينًا وعرضة لأمراض القلب. الواقع مختلف تمامًا عن هذا...

تمامًا مثل البروتينات والكربوهيدرات ، تعد الدهون أيضًا واحدة من العناصر الغذائية الأساسية الثلاثة التي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة للقيام بأنشطته اليومية. وهو نوع من البروتينات الدهنية التي توفر الطاقة ، كما أنها تسند الأعضاء ، وتساعد الخلايا على النمو والتكاثر ، وتحافظ على دفء الجسم. تحتوي جميع الأطعمة التي تتناولها في اليوم تقريبًا على كمية من الدهون. الفرق هو أن بعضها صحي وضروري للصحة المثلى ، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يفتح الطريق أمام مشاكل صحية لا تعد ولا تحصى. لكي تعمل أعضائك الداخلية بكفاءة ، لا تحتاج فقط إلى تناول الدهون الصحية ، ولكن يجب أن يكون جسمك قادرًا على هضمها. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على العلامات التي تشير إلى أن جسمك لا يهضم الدهون كما ينبغي.

عملية هضم الدهون

تبدأ عملية الهضم بمجرد أن نأخذ قضمة من طعامنا. يبدأ اللعاب والإنزيمات الموجودة في أفواهنا في تكسيرها بحيث يمكن امتصاصها بسهولة عندما تصل إلى القولون.

كما أن الدهون ليست قابلة للذوبان في الماء ، مما يعني أن الماء لا يستطيع امتصاصها أو تكسيرها. ينتج جسمنا بعض الإنزيمات الخاصة لتفكيك الدهون في جميع أنحاء الجهاز الهضمي. أهم مادتين كيميائيتين تساعدان على هضم الدهون في الفم هما الليباز اللساني والفوسفوليبيد. هذان الاثنان يحولان الدهون إلى قطرات صغيرة. في المعدة ، تتكثف عملية الهضم ويتم تحويل 30 في المائة من الدهون إلى دهون ثنائية وأحماض دهنية في غضون 2-4 ساعات بعد تناول الوجبة. من هناك يتم تكسيرها ، وتمتصها الخلايا وتطلق في مجرى الدم

حيث يمكن إعاقة هضم الدهون بسبب العديد من الحالات مثل اضطرابات الكبد ومتلازمة الأمعاء الدقيقة ومشاكل الأمعاء الدقيقة. فيما يلي خمس علامات تدل على أن جسمك لا يمتص الدهون بكفاءة.

براز عائم

يكشف البراز عن الكثير من الأسرار حول صحتك ، وإذا رأيتها تطفو في حوض المرحاض ، فهذا يعني أن الدهون لا يتم هضمها بشكل صحيح. هذه الأنواع من البراز تكون باهتة اللون وتستمر في العودة إلى السطح بعد الشطف. إذا حدث ذلك من حين لآخر فلا داعي للقلق. عندما تهضم المعدة الدهون بشكل صحيح ، يكون لون البراز بني متوسط ​​إلى غامق ورائحته.

الحموضة المعوية

نميل إلى الشعور بالحموضة المعوية بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الزيتية أو بعد تناول الطعام على عجل. ولكن إذا كنت تعاني من حرقة المعدة حتى بعد تناول طعام صحي ، فقد تكون علامة على عسر هضم الدهون. تحقق مع أطبائك لمعرفة السبب أو الظروف الصحية الأساسية.

ألم تحت القفص الصدري

عندما يواجه الجسم صعوبة في إنتاج إنزيمات خاصة لازمة لهضم الدهون ، فقد تشعر بالألم تحت القفص الصدري. يحدث ذلك بسبب تراكم الغازات والالتهابات منخفضة الدرجة. يستمر الألم عادة لمدة 30 أو 40 دقيقة بعد تناول الأطعمة الدهنية.

مشاكل الجلد

الجلد الباهت والجاف الذي يتندب بسهولة ويستغرق وقتًا للشفاء هو علامة واضحة على عسر الهضم بسبب الدهون. بشرتنا عبارة عن حاجز دهني غير قابل للذوبان في الماء يحمي أعضائنا الداخلية من العالم الخارجي. للقيام بوظيفتها بشكل صحيح يتطلب الدهون. نقص هذه المغذيات يمكن أن يجعل بشرتك جافة ومتقشرة ومثيرة للحكة ، مما يؤدي إلى ظهور ندبات بسهولة.

الطاقة المنخفضة

تتطلب أجسامنا أيضًا الدهون لإنتاج قدر من الطاقة تمامًا مثل الكربوهيدرات. اتباع نظام غذائي فقير ، منخفض الكربوهيدرات ، يجعل جسمك يحرق الدهون. عندما تضيف ما يكفي من الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي ، ستظل نشيطًا ونشطًا طوال اليوم.

كيفية تحسين هضم الدهون

مدى فعالية جسمك في هضم الدهون يمكن أن يؤثر على صحتك العامة. لذلك ، للتأكد من أن جسمك يؤدي هذه المهمة بكفاءة ، إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

تناول الطعام باعتدال: حاول أن تتناول الدهون باعتدال. إن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يعزز نمو البكتيريا في الأمعاء ويؤدي إلى زيادة الوزن.

تناول الدهون الصحية: حاول تضمين المزيد من الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي مثل المكسرات والفول والسمن والأسماك والبيض. في نفس الوقت قلل من تناول الدهون المصنعة واللحوم الحمراء والأطعمة المقلية.

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علاج الحالات الصحية الأساسية: إذا كنت تعاني من أي ظروف صحية ، احصل على العلاج المناسب ، خاصةً تلك التي تؤثر على الكبد والجهاز الهضمي.