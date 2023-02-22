طبيب البوابة: 5 مشاكل جنسية شائعة بعد انقطاع الطمث

البوابة - انقطاع الطمث مرحلة تخشاها أغلب النساء، وهي مشكلة إذا قررت أن تعتبريها كذلك، ولكن كما يقال لكل مشكلة هناك حل، المهم أن تبحثي عنه. تواجه النساء في فترة انقطاع الطمث صعوبة وألم اثناء العلاقة الحميمة وقد يكون هذا بسبب انخفاض ​​مستوى هرمون الاستروجين مما يجعل جدران المهبل أرق.

انقطاع الطمث قد يسبب أيضاً جفافا المهبل الامر الذي يجعل ممارسة الجنس غير مريحة. من المشاكل الشائعة بعد انقطاع الطمث:

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الأمراض والعلاجات

العدوى المهبلية

بعد توقف الدورة الشهرية يصبح المهبل أكثر عرضة للعدوى البكتيرية ، بسبب عدم التوازن في البيئة المهبلية الامر الذي يزيد من حدوث التهاب المهبل الجرثومي وداء المبيضات الفرجي المهبلي المعقد. والحل هو باستشارة الطبيب المختص والحصول على العلاج المناسب.

تراجع كثافة النشوة الجنسية

مع التقدم في العمر يمكن أن تقل شدة النشوة الجنسية. ويعتقد الأطباء أن سبب ذلك ضعف الدورة الدموية في منطقة الأعضاء التناسلية، والحل الأمثل هو بممارسة التمارين الرياضية التي تقوي منطقة الحوض والمشي وتمارين المهبل (كيجل).

اعراض انقطاع الطمث تفسد المتعة الجنسية

يمكن أن يرتبط انقطاع الطمث بالنوبات الساخنة ، والتعرق الليلي ، وقلة النوم ، والوخز ، والحكة، والتي قد تؤثر على المتعة الجنسية. هناك علاجات متعددة لكل مشكلة، بعض النساء قد يعانين من واحدة أو أكثر من هذه المشاكل، استشيري الطبيب المختص لعلاج هذه المشكلة بالأدوية والكريمات وحافظي على الترطيب الداخلي والخارجي.

خطر التهاب المهبل الضموري

يمكن أن يزيد الجماع بدون اخذ الاحتياطات اللازمة من خطر الإصابة بالتهاب المهبل الضموري، وهو جفاف والتهاب جدران المهبل. تأخير طلب المساعدة الطبية يمكن أن يؤثر على المتعة الجنسية ويصبح الجماع مؤلماً.

التهابات متكررة في المسالك البولية

التهابات المسالك البولية شائعة جداً بين النساء وهي مؤلمة للغاية وغالبًا ما تكون مصحوبة بالحمى، تناول العلاج المناسب واتباع حمية غذائية قليلة بالسكريات يمكن أن يحسن نوعية الحياة ويعيد الرغبة الجنسية.

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