طبيب البوابة: 5 نصائح لتجنب وعلاج القشرة

تظهر مشكلة قشرة الشعر نتيجة العديد من الأسباب الغذائية والعوامل البيئية مثل التغذية غير الصحية وغسل الشعر بشكل مستمر أو تركه لأكثر من 3 ايام بدون غسيل، هذا بخلاف جفاف الجسم الذي يصل لفروة الرأس ويسبب القشرة وغياب فيتامين أ. هذه المشكلة تسبب شعور بالحرج خاصةً عندما تتواجد القشرة على ملابسكِ!

لتتجنب هذه المشكلة تابعي معنا هذه النصائح اليومية:

تجنبي المنتجات التجميلية التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة لأنها لا تقضي على القشرة نهائيًا وتسبب ضررًا لفروة الرأس. عليك بمعالجة القشرة باستخدام بعض الوصفات الطبيعة من حياتكِ التي تقضي على قشور فروة الرأس.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية من خلال ارتداء القبعات الشمسية أثناء الخروج في النهار. يمكنكِ دهن جلد فروة الرأس بواقي الشمس حيث يعتبر من اكثر مناطق البشرة رقة في الجسم ولا بد من الاعتناء به لتتجنبي الإصابة بقشرة الرأس المزعجة.

ابتعدي عن مستحضرات تجميلية الشعر التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الزيوت والدهون والتي تزيد من قشرة فروة الرأس. هذه المستحضرات الزيتية مثل الجل والفازلين والكريمات التي تحتوي على دهون تؤدي إلى إغلاق مسامات فروة الرأس مما يسبب تكوين طبقة في الشعر وجلدة الرأس. تجنبي استخدام الشامبو الغني بالزيوت واستبدليه بالشامبو الغني بمادة البانثينول فهي مادة ملطفة ومنعمة للشعر.

تجنبي الإفراط في غسيل الشعر لانه يؤدي إلى تلف في خلايا فروة الرأس مما يساعد على تكوين قشرة الرأس. لذلك، اغسلي شعرك ثلاث مرات فقط أسبوعيًا. بشامبو خال من مركبات كبريتات الوريل مع تجنب البلسم الذي يحتوي على الدايميثيكون.

وأخيرا حافظي على نظام غذائي صحي وسليم كما عليك الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة والحرص على مد الجسم بفيتامين. ابتعدي عن الأطعمة التي تسبب حساسيّة في الجلد وبالتالي ظهور القشرة. احرصي على تناول الماء بكثرة لكي تساعد على ترطيب فروة الرأس. هذا مع الحفاظ على حالتك النفسية والمزاجية وتجنب الإجهاد والشعور بالقلق والتوتر لأنه من افرازات الهرمونات التي تسبب في تكوّن القشرة.