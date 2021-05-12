طبيب البوابة: 5 نصائح للتحكم بالكولسترول السيء

هناك نوعين من الكولسترول، النوع الجيد ونوع أخرى ضار للجسم وهو الذي يسبب أمراض القلب والشرايين. كلما زاد الكولسترول الجيد في الدم نقص الكولسترول الضار والعكس بالعكس...

تتدخل عوامل كثيرة مثل العمر والتاريخ الوراثي للعائلة في معدلات الكولسترول في الجسم ولكن النظام الغذائي والتمارين الرياضية تحدث فرق كبير في انتاج الكولسترول النافع وتقليل الكولسترول الضار.

فما الذي يساعد في تقليل مستوى الكولسترول الضار:

1-تقليل الوزن الزائد

كلما نقص الوزن الزائد زاد معه معدل الكولسترول الجيد والعكس صحيح، فالسمنة من العوامل التي تزيد من نسبة الكولسترول الضار.

2-ممارسة المشي بانتظام

المشي والتمارين الرياضية يرفعان من معدل الكولسترول الجيد، ولا يهم نوع الرياضة أو التمارين ولكن المهم هو الانتظام وعدم الافراط في التمارين وبالذات للأشخاص المتوقفين من فترة عن ممارسة التمارين. يمكن استشارة الطبيب لوضع برنامج يومي لممارسة الرياضة.

3-التوقف عن التدخين

المدخنين لديهم معدلات قليلة من الكولسترول الجيد وتزداد النسبة تدريجياً ويظهر الفرق بعد اسبوعين فقط من التوقف عن التدخين.

4-تناول المكسرات

يزداد معدل الكولسترول الجيد مع تناول المكسرات وينصح الأطباء بتناول المكسرات يوميا للحفاظ على صحة الجسم.

5-الحصول على المزيد من الكالسيوم

الكالسيوم يرفع معدلات الكولسترول الجيد وهناك دراسة اثبتت أن تناول الجرعة اليومية من الكالسيوم يزيد من معدل الكولسترول الجيد بنسبة 7%. سواء كان الكالسيوم المتناول من الطعام أو من المكملات الغذائية.

طبيب البوابة: 5 مشروبات تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم